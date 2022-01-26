〈財報前贍〉菜單價格飆升恐讓消費者對麥當勞卻步

在 27 日公布財報時，菜單價格飆升可能會減緩麥當勞 (MCD-US) 的美國店面顧客流量，一方面是美國人面臨著瘋狂的通貨膨脹，另一方面餐廳業者因 Omicron 變種病毒傳播也面臨人員短缺的問題。

在過去 12 個月中，美國餐廳用餐價格普遍上漲了 6%，主因工資增加和從肉類到廚房設備等各種成本上漲的推動。分析師警告，憂心忡忡的顧客可能會開始削減速食支出。

加盟商可以自行設定價格，因此售價因地區而異。紐約市一份大麥克漢堡、軟性飲料和大薯條的套餐價格接近 10 美元。

麥當勞是首批公佈第 4 季業績的主要連鎖餐廳之一，預計美國銷售額成長 6.9%，略低於 2 週前估計的 7%。它第 3 季成長 9.6%。

Gordon Haskett 分析師指出，麥當美國連鎖店的菜單價格在過去 3 個月上漲了 2.7%。根據獨立分析師 Mark Kalinowski 24 日的調查，一些麥當勞加盟業者表示，漲價後的漢堡正在損害客流量和銷售額。

根據追踪手機位置數據的 Placer.ai 的數據，最近幾週，許多速食店的每周客流量一直在下降。該分析公司表示，麥當勞的客流量從 12 月中旬開始下降，截至 1 月 10 日當週較 2019 年的水平下降了 12.6%。

而根據 Wedbush 的估計，2022 年的速食菜單價格可能會再上漲 6% 至 8%。

可以肯定的是，消費者在疫情爆發之初開始存錢並隨後由政府援助獲得現金注入，已經擁有報復性消費能力。截至目前為止，包括 Chipotle Mexican Grill Inc (CMG-US) 和 Popeyes 的母公司 Restaurant Brands International Inc (QSR-US) 在內的幾家連鎖店，都沒有傳出顧客對菜單價格上漲進行抵制的聲音。