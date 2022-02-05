〈虎年景氣展望前瞻〉海空運市況不明 市場明朗化要看這個關鍵時點

去年海運、空運市場均創下史無前例的熱況，不過，近來雖持續處高檔震盪，卻已見運價下滑疑慮，兩大貨攬業者台驊 (2636-TW) 和中菲行 (5609-TW) 不約而同指出，要等到元宵節後約 2 月下旬，貨運展望才會比較明朗。

中菲行不諱言，無論是海運、空運市場目前均不明朗，「今年農曆年前海空運並不像以前那麼熱絡」，預計過完年後會有一個觀察期，真實情況要等到元宵過後，中國廠商逐漸恢復正常生產，才有機會見到明確的方向。

中菲行進一步表示，歐美長程航線尚處在塞港狀況，據所知，需求面轉弱是因為長短料問題，由於供料不及，造成廠商成品無法及時完成，進而造成出貨延宕，但不見得直接解讀為需求面略轉弱是歐美拉貨需求趨緩。

台驊則表示，儘管美西塞港仍嚴峻，但近來歐美長程線船舶陸續回到亞洲，使亞洲港口的供給量增加，再加上目前工廠已處在年節休息，造成短期運價有走跌壓力，因此，同樣看待整體市場供需狀況明朗化，須等到元宵後工廠陸續復工。

台驊也認為，不排除未來海運運價會相對有彈性一點，但仍有機會啟動新一波漲幅。

華航 (2610-TW) 則持續看好空運展望和客運的復甦力道，因而在睽違兩年後，首度現積極招募各界菁英，釋出機師、修護員、會計員及資訊、設施和航務等工程師共逾 200 個職缺。

展望今年，華航表示，將持續以貨運為重心，並密切關注客運市場動態，而華航董事會最新通過，將再購入 4 架波音 777F 貨機，顯然仍高度看好空運後市。

而法人對海運展望已出現明顯分歧，有法人認為，若景氣不好怎會有客戶願意和航商簽定 2-3 年的長約，尤其跨境電商持續成長中，多數貨品需透過海運運送，樂觀看待未來海運仍有長期成長空間。

不過，有法人提醒，美西供應鏈效率正逐漸提升，後續若中國沿岸檢疫放寬，供需逐漸將趨於平衡，運價整體仍具修正風險。