〈虎年景氣展望前瞻〉石英元件產業能見度高 多重需求挹注成長

石英元件大廠 NDK(Nihon Dempa Kogyo) 在馬來西亞的兩座廠房去年底因淹水而停工，估影響全球石英元件供應量達 1.2%，此供給縮減的狀況，加上 2022 年包括元宇宙、5G 及車用電子需求的增長，將引領出石英元件產業今年景氣持續向上攀升。

排名全球第一的石英元件廠晶技 (3042-TW) 看好，2022 年全球石英產業仍有 10% 成長幅度，董事長林萬興也預期，晶技在小型化產品新產能開出、車用電子應用市占率的攀升挹注營運，全年營收目標雙位數成長。

以晶技本業核心石英元件來看，2021 年營收達 142 億元，再創新高，較去年同期 110.48 億元增加 28.53%，自結 2021 年全年稅前盈餘 36.96 億元，年增 1.19 倍，每股稅前盈餘 11.93 元，以晶技有效稅率約 16% 計算，法人估全年每股純益約達 10.02 元。

林萬興看好，晶技 2021 年資本支出 25.9 億元為歷史高峰，其中包括投資台灣桃園平鎮廠的石英元件半導體製程，還有投資中國大陸浙江寧波廠、重慶廠新增設備的產能，預計 2022 年第二、三季開出，挹注今年成長。

2021 年的石英元件產業來看，泰藝 (8289-TW) 全年營收以 22.75 億元創新高，年增 43.53%，加高 (8182-TW) 營收 35.99 億元，年增率 19.16%，創 10 年新高，安碁 (6174-TW) 6.01 億元，年增逾 4 成，創 8 年新高，各廠都積極改善製程，以迎接 2022 年產業景氣持續上升。

就產業景氣循環的觀點來看，林萬興指出，2021 年不是石英產業景氣循環的高點，隨著 5G 應用開展，包括 WiFi 6、元宇宙產業對小型化、高頻化的石英元件需求提高，構築起更高的進入門檻，看好這波石英晶體景氣可延續至 2023 年之後。

林萬興也認為，後續的石英元件需求對比這些產業走勢，仍具十足成長空間；2010 年全球行動通訊由 3G 轉為 4G，晶技 2012 年營收首度突破 100 億元，達 109 億元，創下當時高點，目前是 4G 轉 5G 通訊，石英元件產業將呈現同樣的走升格局。晶技也投資台灣平鎮廠的先進半導體製程，全部投資金額 13 億元，半導體晶圓級製程產品將在 2022 年展開送樣，預估最快在 2022 年第四季會有營收貢獻。

希華晶體 (2484-TW) 去年營收 32.26 億元，創歷史次高，年增 24.52%，對於市場景氣，董事長曾穎堂指出，目前供需正常，業者也能獲得較合理利潤，景氣周期發展，則需緊盯半導體變化。目前希華的訂單能見度高，並一直延續到 6 月。

曾穎堂說，電子產業目前除了電源產品，樣樣都需要石英元件，而電子產業與半導體的正相關關連度密切，半導體產業榮景對石英元件產業有仙人指路的味道。

台嘉碩 (3221-TW)2021 年進行產品結構的調整，全年營收 29.3 億元，創新高，年增 37.19%，以出貨結構來看，表面聲波濾波器，網通產器應用占 30%、手機產品應用占 30%，汽車電子應用占 30%，去年來出貨比重相當均衡。

台嘉碩目前訂單能見度高，就首季營收表現的預估來看，也將較 2021 年同期的 6.4 億元明顯成長。