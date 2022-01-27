臺灣首家！中國信託、香港品質保證局攜手推動大中華區ESG融資

中信金 (2891-TW) 旗下中國信託銀行今 (27) 日宣布，為持續發揮金融業促進 ESG 的影響力，並落實聯合國「責任銀行原則」(PRB)，今日率先臺灣同業，與香港品質保證局 (HKQAA) 簽署合作備忘錄，未來將借重 HKQAA 豐富認證經驗，為海外企業客戶量身打造合適且與國際接軌之 ESG 融資方案。

中國信託銀行表示，近年 ESG 蔚為全球金融市場趨勢，為確保 ESG 相關金融商品落實執行，綠色和永續績效連結貸款及債券 (SLB)，均需經專業第三方 ESG 評級機構認證、且出具獨立意見，始能獲各國銀行及投資人認購，HKQAA 即為香港國際金融市場廣為銀行接受的 ESG 融資外部認證機構，是由香港政府成立的非營利單位，提供合格評定及認證服務，致力協助工商業發展環境、安全、衛生等管理體系。

中國信託銀行今率先臺灣金融同業，與 HKQAA 雙方簽署 MOU，建立合作夥伴關係，攜手推動大中華市場高品質綠色和可持續金融服務，展現中國信託銀行在全球不遺餘力推動 ESG 的使命決心，期望將永續影響力自臺灣延伸至海外各行各業，促進全球社會的永續發展。

中國信託銀行強調，自許為「臺灣第一、亞洲領先」的金融業領導品牌，2019 年 1 月自願簽署加入赤道原則，嚴格把關專案融資項目對環境、社會衝擊，中國信託銀行各地海外分行主辦或參與 ESG 融資同時，也持續深耕與外部認證機構之合作關係，確保架構符合國際標準的高品質 ESG 貸款案，滿足客戶需求同時，亦落實 ESG 責任，中國信託未來將持續協助企業低碳轉型與永續變革，邁向永續共好，為國際社會及環境創造正面影響力。

