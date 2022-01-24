12月證券劃撥存款餘額寫新高 央行：1月仍有望維持高水位

台灣央行今 (24) 日公布去年 12 月金融情況，作為散戶指標的證券劃撥存款餘額，較上月續回升 325 億元至 3 兆 1686 億元，再次創下新高，央行認為，1 月雖股市震盪大，但我國經濟基本面良好，預料接下來證券劃撥存款餘額水準有望維持去年半年 3 兆元上下水準，不至於變化太大。

央行說明，台股受美股影響很大，自 12 月以來震盪加劇，不過，我國經濟面很好，因此，在目前震盪的階段下，預料投資人短期將會先行觀望，而證券劃撥存款餘額水準有望維持在過去半年的水位。

央行進一步指出，12 月自然人成交占總市場比重較上月略下滑 1 個百分點至 66.1%，但仍較 10 月的 63% 高，顯示散戶投入市場意願仍未明顯有下滑趨勢。

另一方面，央行統計，12 月 M1B 和 M2 年增率分別下降至 12.75%、8.02%，主要是因活期性存款成長減緩所致，仍續呈市場解讀資金充沛的「黃金交叉」線型。

央行說明，活存減少主要是因台股日平均成交值規模下降，使證券劃撥存款成長幅度也下滑，再加上社會保險和退休金投資國內外證券增加。

而去年全年 M1B 和 M2 平均年增率分別為 16.29%、8.72%，顯示市場資金面仍相當寬裕。