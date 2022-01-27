主計處概估去年全年GDP達6.28% 上修0.19個百分點

主計總處今 (27) 日公布去年第 4 季實質經濟成長率 (GDP) 概估值為 4.88%，上修 0.73 個百分點，併計前 3 季後，去年全年 GDP 概估為 6.28%，較原先預測上修 0.19 個百分點。

主計總處說明，第 4 季 GDP 上修，主要是因國內產能持續提升，挹注出口動能。

隨著全球經濟穩定復甦，創新科技應用和數位轉型需求延續，以及產品價格上漲，第 4 季按美元計價商品出口年增 26.01%，使商品及服務輸出成長 11.92%，較預測數增加 1.57 個百分點。

而在出口引申需求增加和國際原物料價格高檔盤旋下，第 4 季按美元計價商品進口增 32.71%，併計經所有權調整的商品及服務並剔除物價因素後，商品及服務輸入成長 15.56%，較預測數減少 1.46 個百分點。

在輸出和輸入相抵後，國外淨需求對經濟成長貢獻 0.09 個百分點。

內需方面，第 4 季隨國內疫情降溫、管制措施逐步鬆綁，加上政府推多項振興措施，實體通路人潮回流，民間消費動能逐漸回穩，概估國人在國內消費成長 1.66%。

併計國人在國內和國外消費，第 4 季民間消費成長 1.62%，較預測數減少 2.00 個百分點，對經濟成長貢獻 0.79 個百分點。

主計總處說明，第四季民間消費相對前面二個季度，已經轉為正成長，反映疫情影響趨緩再加上五倍券拉抬消費動能，惟回復速度並未如同 2020 年的報復性消費潮那麼快。

不過，由於廠商擴增產能與綠能設施布建態勢延續，加上運輸業者擴增運力，概估資本形成實質成長 13.92%，較預測數增加 0.06 個百分點，對經濟成長貢獻 3.26 個百分點。