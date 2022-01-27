中信金董監酬金蟬聯冠軍 8家虧損公司肥貓坐領百萬元

證交所今 (27) 日公布 109 年度上市公司董事和監察人酬金實際支領情形，中信金 (2891-TW) 以 5794 萬元蟬聯冠軍；不過卻有宏達電、台開、大同、達運、州巧、無敵、中和、同開等 8 家公司虧損，但平均每位董監仍坐領百萬元以上酬金。

以平均每位董事酬金來看，前 10 名中金融業就囊括 4 名，中信金以 5794 萬元蟬聯榜首，台積電 5489 萬元、國巨 5156 萬元分居第二、三名，前三名均超過 5000 萬元；後續依序為大立光的 3389 萬元、統一的 2885 萬元、元大金 2840 萬元、和泰車 2506 萬元、台新金 2338 萬元、萬海 2262 萬元、開發金 2214 萬元，前 10 高酬金都以 2200 萬元起跳。

若以董事酬金加計兼任員工的酬金來看，前 10 名依序為台積電 9903 萬、國巨 5827 萬、中信金 5794 萬、大立光 5788 萬、聯發科 4623 萬、統一 4497 萬、光寶科 3445 萬、技嘉 3045 萬、開發金 2962 萬及元大金 2840 萬。

至於公司虧損董事仍支領酬金的有 8 家公司，分別為宏達電 423 萬元、台開 332 萬元、大同 219 萬元、達運 150 萬元、州巧 114 萬元、無敵 111 萬元、中和 104 萬元、同開 101 萬元，8 家肥貓都領超過百萬元酬金。

證交所在公開資訊觀測站公司治理專區的「董監事酬金相關資訊」，揭示國內上市公司及第一上市公司所申報 109 年度第 2 階段董事及監察人酬金實際支領情形、合理性說明及其他相關資訊。

至於上櫃公司 109 年董監酬金實際支領情況，穩懋以 1756.1 萬元蟬聯冠軍，也是唯一突破千萬元，譜瑞 - KY 以 912.7 萬元、康和證以 814.6 萬元分居二、三名；元大期、鈊象、環球晶、中美晶、欣銓、世界、龍巖等也在前十高之列。