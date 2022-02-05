〈虎年就買美元保單〉利變型最熱銷 多益式商品可滿足多元需求

新台幣兌美元匯率表現持續強勢，讓近年來美元保單受到民眾青睞，成為熱銷商品之一。根據金管會統計，去 (2021) 年前 11 月美元保單熱賣超過 5300 億元，創歷史新高銷量。隨著聯準會升息，美元長多，估計 2022 年依舊是美元保單的天下，尤其隨著國人退休與保障意識抬頭，越來越多人都會透過美元保單來作退休與保障的長期規劃。

而觀察目前各家保險公司現階段的主力理財型商品，幾乎皆為美元利率變動型保單，中國人壽副總經理李正偉表示，其最大特點就是能夠反映經濟市場環境外，還能減緩通貨膨脹影響，讓實質保障不打折。

國泰世華銀行財富管理部協理李鼎倫也表示，理財計劃中如有子女教育、購屋置產甚或是傳承規劃等較中長期想法，在考量目前通膨疊加景氣復甦所牽引的美國聯準會利率政策，以及疫情尚未完全獲得緩解，全年仍須留意潛在波動的情況下，國泰世華銀行建議可額外將部分資金往美元分期利率變動型保單配置。

李鼎倫指出，透過利率變動型保單，除在未來若利率往上時有機會獲得額外保單增值效益外，保險本身的資產保全、傳承等特點也對個人乃至家庭的整體資產配置更添加分效果。而透過投組規劃搭配美元保單的方式配置，亦可使整體資產多一層進可攻退可守的投資優勢。

不過，在各式各樣的美元利率變動型保單中，民眾若預算有限，想同時滿足保障與理財的需求時，該如何選擇也是一大課題，李正偉建議可挑選「多益式」的保險商品，不僅讓投保效果擴大，也能發揮多重效益。

李正偉解釋，所謂「多益式」的保險商品，顧名思義就是一張保單能同時滿足多種效益，包括保障、還本、退休、傳承四大面向等。

李正偉指出，以壽險面向來說，這類的「多益式」保險商品，除了身故保險金之外，更提供首年就享有保額保障，且同時針對被保險人內含豁免保費功能，要保人豁免保費則可外加附約，若要保人、被保險人是同一人，不幸發生二到六級失能時，不僅保費免繳，且附約啟動將未來應繳的保費折現給付，讓保障能夠不中斷。

而在還本的資產累積面向，商品也設計生存還本金，凡符合條件就能年年領取，保單第一週年開始，每年就能獲得應繳保費 1% 的生存還本金，不僅創造出穩定的現金流，作為生活中小確幸，也達到還本效果。

至於若有意藉此規劃退休面向，李正偉表示，這類商品因具有增值回饋分享金，繳費期滿後能選擇增額、現金給付、儲存生息等方式，有機會讓資產增加，以及有助於提前累積未來的生活積蓄，尤其因為已有每年的生存還本金，保戶可將回饋金放在帳上儲存生息，資金即會以宣告利率複利滾存，有望加快退休金累積速度。

同時，多益式的美元保單更能協助保戶做到財富傳承，保險金給付提供一次或分期方式選擇，落實個人意願之外，也可用於留愛照顧摯愛。

李正偉強調，現階段美元仍是世界主流貨幣，而美元保單因為皆以美元支付，具國際流通性與低匯兌風險特性，可作為抗通膨利器，再加上美元保單目前的預定利率，比新台幣計價保單高，使得保費相對較便宜，對於不同族群都是理想的選擇。