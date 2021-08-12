政院拍板青年就業獎勵 尋職津貼每月1萬元、穩定就業最高領3萬元

行政院今 (12) 日召開院會，通過勞動部提出的協助應屆畢業青年就業措施，主要分為六大計畫，為支持 18 萬名青年積極尋職及就業，在找到工作前，每月提供 1 萬元津貼，16 日正式上路，穩定就業後，還可再獲最高獎勵 3 萬元。

一、青年尋職津貼。勞動部編列經費 32 億元，協助青年強化求職準備，減輕經濟壓力，3 個月內未找到工作，每月可領 1 萬元補助，預計 10 萬人受惠。

二、青年就業獎勵計畫。勞動部編列預算 14.3 億元，將用於鼓勵青年在今年 9 月底前衝就業、拿獎金，穩定就業滿 6 個月，最高獎勵 3 萬元，預計補助 5.2 萬人。

三、安穩僱用計畫 2.0。勞動部鼓勵雇主聘用失業青年勞工，最高獎勵 3 萬元；青年穩定就業 4 個月，最高獎勵 2 萬元，預計協助 1 萬人。

四、青年職得好評計畫。針對困難就業青年，釐清職涯方向，年底前仍未就業，勞動部提供 3 次就業諮詢，穩定就業 3 個月獎勵 3 萬元，預計協助 1 萬人。

五、產業新尖兵計畫及學習獎勵金。勞動部表示，希望培訓青年成為國家重點產業生力軍，青年參加相關訓練課程提供學費補助，最高 10 萬元，學習獎勵金最高 9.6 萬元 (每月 8000 元、最長 12 個月)。

六、青年就業旗艦計畫。鼓勵雇主提供青年進入職場訓練、做中學的機會，補助事業單位訓練費最高 10.8 萬元 (每月 1.2 萬元、最長 9 個月)。

此外，經濟部的青年創業及啟動金貸款，去年 8 月開辦至今年 7 月底，共計辦理 45110 件，融資金額 358 億元，政院拍板，總額度從 350 億元加碼至 600 億元，今年底前申請貸款金額 100 萬元以下的新貸案，以從優、從簡、從速三大原則，提供融資優惠措施。