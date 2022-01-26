富邦媒喜迎年節宅商機 在庫商品正常出貨

2022 農曆春節將至，國內大型電商業者富邦媒 (8454-TW) 今 (26) 日指出，春節前因本土疫情在次升溫，觀察到 momo 購物網站上宅娛樂商機再現，近一個月電玩遊戲買氣大增 15%，電動麻將桌更較上月同期成長 175%，過年期間維持在庫商品照常出貨，隨著電商需求穩步成長，第一季營運動能無虞。

富邦媒觀察到，隨消費習慣轉移，網購成傳統農曆春節年貨置辦重要管道，其中，電玩銷售年增幅達 15%，電動麻將桌也成為另一大熱銷品項。

由於過年穿新衣也是國人新年迎好運的重要一環，momo 統計近一個月新春服飾買氣年增逾 40%，其中最受消費者青睞的是最具喜氣代表的紅色系服飾。

為持續增添第一季成長動能，momo 購物強打過年不打烊活動，在過年期間仍提供消費者一站快速買齊必需品，包括過年零嘴、休閒電玩、潮流新衣、新鞋新包、開運旺財、伴手禮盒和海鮮肉品等品項，並限量推新春限定 momo 跳跳虎物流箱。

近來富邦媒股價大跳水，今日一度又跌停至 1050 元，創去年 5 月中旬以來新低，並陷入千元保衛戰中，1 月至今跌幅已多達 31%，主要是因外資自 1 月初來大舉賣超。

美系外資出具最新報告指出，由於富邦媒去年比較基期高，預期今年上半年營收增幅將趨緩，進而下修全年獲利約 4%，但仍維持買進評等，目標價 1750 元。