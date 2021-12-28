富邦媒2021年大豐收 客單價年增15% 營運將締新紀錄

富邦媒 (8454-TW) 今年前 11 月合併營收衝破 800 億元，年增逾 30%，刷新歷年新高紀錄，旗下 momo 購物網今 (28) 日揭曉全年十大品類熱銷冠軍，其中全年會員回購時間縮短 11%、客單價年增 15%，顯見今年會員黏著度有效提升。

富邦媒指出，綜觀 momo 今年熱銷排行榜，可發現疫情推動網購成為高回購性日常備品的重要購買管道，如尿布、日用清潔、臉部保養和保健食品等商品更為熱銷，而零接觸支付風潮則帶動票券買氣飆升，麥當勞餐券首度上榜。

momo 購物網就今年站內數百萬件商品、千萬筆訂單中統計，評選今年入圍的十大品類熱銷冠軍商品，其中，日用冠軍為 ARIEL 洗衣膠囊，累積狂銷近 5000 萬顆，並連 3 年上榜。

美妝保養冠軍則由蘭蔻小黑瓶奪得，連續 2 年入榜，今年在雙 11 繳出單日狂銷近 5000 瓶佳績。

保健食品冠軍為大研生醫德國頂級魚油，顯示在疫情下，預防保健成為新全民運動，雙 11 當日熱銷近 6000 瓶。

母嬰冠軍由幫寶適一級幫紙尿褲拿下，雙 11 期間每 0.9 秒賣出一箱。

而 3C 冠軍再次由 Apple 蘋果 iPhone 蟬聯，今年人氣機種單月最高銷售 2000 台。