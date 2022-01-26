蟬聯亞洲資產管理雜誌兩項大獎 野村投信實力出眾

日前亞洲資產管理雜誌（Asia Asset Management）公布 2022 年 Best of the Best Awards 得獎名單，野村投信共拿下台灣區兩項大獎，分別為六連霸的「最佳投資長 (CIO of the Year)」，以及三度蟬聯的「最佳股票管理公司 (Best Equity Manager)」，充分證明野村投信的卓越表現持續獲得專業機構認同。

野村投信總經理馬文玲表示，野村投信的信念是將客戶需求放在第一位，提供具備國際水準且客製化的產品與服務，野村投信自 2015 年自法國延攬具備豐富多元資產投資經驗之周文森 (Vincent Bourdarie) 擔任投資長，建立國際級水準之投資管理團隊，團隊成員包括台灣、香港及新加坡等地，是台灣的外資投信中極少數在台灣設立完整投資管理與交易的投資管理團隊。周文森也率領團隊積極推出各項創新產品，包括全台首檔直接投資股債資產的多重資產型基金，全台首檔之金融債券基金以及全球首檔主動式投資之墜落天使非投資等級債券基金等，目前野村投信還擔任 NN 投資夥伴旗下基金之投資顧問。由於卓越的領導才能，周文森已連續六年榮獲亞洲資產管理雜誌評選為台灣區最佳投資長。

野村投信也連續第三年獲得最佳股票管理公司的肯定。近幾年受惠於全球央行極度寬鬆的貨幣政策，資金活水湧入股票資產，帶動各國股市上揚，野村投信脫穎而出的關鍵在於精準掌握中長期趨勢，以及扎實且有紀律的投資流程。以野村投信台股團隊為例，團隊一共 12 位專業經理人，平均投資年資約 20 年 (資料來源: 野村投信，資料日期: 2021/12/31)，業界資歷深厚，團隊著重長期趨勢、不追高殺低的投資策略，長期以來深得客戶肯定與支持。至於海外股票投資團隊，野村投信亦已發展出投資亞太市場的投資能力，不再需要仰賴國外投資顧問，能夠更即時地根據市場變化做出調整。

野村投信

野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。截至 2020 年 12 月底，野村投信境內基金加計全權委託之資產管理規模達新台幣 2100 億元。此外，野村投信為 NN (L)、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 以及荷寶等境外基金之總代理。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，並已連續六年蟬聯最佳投資長(2017~2022)，以及連續三年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2022)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2020/12)；理柏(2013~2017)；亞洲資產管理雜誌(2021/01))



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