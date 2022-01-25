滙豐挺綠能 攜手可寧衛開立8.2億元保證函

滙豐 (台灣) 銀行宣布，替台灣最大的廢棄物處理公司可寧衛發綠色保證函，支持高雄煉油廠第四區土壤及地下水汙染整治工作，金額 8.2 億元、為期兩年的履約保證函及預付款保證函採用了永續性貿易融資結構。

滙豐 (台灣) 銀行表示，這是滙豐台灣針對公共環境工程發出的首筆綠色保證函，用以擔保可寧衛的施工項目將履行其綠色責任，在整體工程完成後，高雄市環保局也將擔任第三方審核機構，確保高雄煉油廠的土壤及水源修復達到相關標準。

為達到污染整治的目標，可寧衛在施工過程中將實施一系列的相應措施，以同時提升土壤、水源品質並促進環境復育，本次整治計畫的目的是將汙染物質降至受控標準之下，且按照土壤及水下篩查方法進行定期檢查並提出進度報告。

此外，可寧衛團隊亦列出各項 ESG 目標包括循環經濟、能源使用和管理、水資源管理以及環境保護等。

滙豐 (台灣) 商業銀行工商金融業務處負責人蕭仲程表示，此次與可寧衛的合作將可望爲台灣綠色環境工程以及都市重建作出貢獻，銀行和企業必須密切合作，共同深化台灣的綠色進程，支持向零碳未來轉型。

可寧衛總經理楊永發表示，可寧衛與滙豐 (台灣) 銀行合作開立第一筆的綠色保證函，作為一家致力於永續性發展和遵循 ESG 規範的企業，透過結合永續業務與金融活動將有助於加快台灣的環保進程並減低碳排放。