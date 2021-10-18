亞太電斥22.32億元 取得遠傳5G 3.5GHz頻段使用權

亞太電 (3682-TW) 今 (18) 日公告，為支援 5G 頻寬、加速網路涵蓋及多元應用等，將以 22.32 億元向遠傳 (4904-TW) 取得 3.5GHz 頻段共頻共網的網路容量使用權。

亞太電指出，為了支援公司 5G 頻寬、降低 5G 網路建置成本、加速網路涵蓋及聚焦多元應用及內容服務，因此向遠傳取得 3.5GHz 頻段，將帶給用戶更優質的 5G 服務和網路體驗。

亞太電與遠傳的 5G 三共合作，今年 8 月獲國家通訊傳播委員會 (NCC) 通過，遠傳將持股 11.58%，成亞太電僅次鴻海的第二大股東，並取得一席董事；亞太電則分擔遠傳 5G 3.5GHz 頻段共頻共網 9 分之 2 成本。

亞太電以較低的成本使用完整的 5G 網路，且網速可達 1Gbps，看好有網路奧援及 5G 新機加持下，目標年底 5G 用戶滲透率可達 20%，以目前 200 萬用戶估算，上看 40 萬戶。

資費比重方面，亞太電認為，短期內 5G 資費未有大幅波動，且 799 元資費已來到甜蜜點，目標今年 799 元資費比重拉升至 3 成，999 元以上比重則有 7 成。

亞太電受惠 5G 推出後，加上高資費帶動下，今年 9 月營收攀升至 11.5 億元，月增 9.9%，年增 9.7%，年增幅也是今年來首次轉正；累計前 9 月營收 93.69 億元，年減 6.9%。