5G智慧杆啟動概念驗證 童子賢：對接國際標準拚拓海外市場

智慧城市應用跨大步，台灣 5G 智慧杆技術標準推動聯盟繼去年完成第一版技術規範制定後，今 (25) 日宣布攜手台北市政府，正式啟動為期一年的概念驗證 (POC)，聯盟會長暨和碩 (4938-TW) 董事長童子賢表示，透過共同標準制定，希望廣邀更多縣市加入，此外，對接 3GPP 等國際規格後，也可望進一步拓展全球市場。

童子賢表示，城市基礎設施隨數位時代來臨，未來將進一步智慧化，預期未來 10 年全球智慧杆總量將上看 1 億盞，以雙北為例，台北市目前約有 15 萬支路燈、新北也有約 11 萬支，若將 26 萬盞路燈照明智慧化，讓新的 LED 接受感應器控制後，耗電可望比傳統鎢絲或鹵素燈降低 1/10。

童子賢說明，智慧電杆也可協助警政系統、監測空品、監測淹水，並提供電動車充電設備等，提升城市智慧化，但觀察全球相關市場仍不成熟，正處於有電杆沒智慧、有市場沒標準的階段，台灣則已領先全球制定標準、進入概念驗證階段，未來可望搶食全球智慧城市約 1240 億美元 (約新台幣 3.4 兆元) 的應用商機。

(鉅亨網記者劉韋廷攝)

聯盟說明，這次概念驗證場域是在台北市政府資訊局、台北智慧城市專案辦公室等積極協助下，選定市府大樓東側廣場松智路段，作為 5G 智慧杆 POC 建置場域，共規劃建置 1 根主杆、2 根副杆、1 個共用迴路控制箱，預計進行為期 1 年的概念驗證。

在業務分工上，聯盟指出，和碩集結硬體廠商共同研擬杆體、硬體規格，鴻海 (2317-TW) 旗下鴻齡則負責硬體與軟體界接的整合平台，檢驗認證、場域示範則各由耀登 (3138-TW) 董事長張玉斌、華電聯網 (6163-TW) 董事長陳國章領軍。

台灣 5G 智慧杆標準推動聯盟是由台北市電腦公會邀集和碩、鴻海旗下鴻齡、仁寶 (2324-TW)、中華電 (2412-TW)、遠傳 (4904-TW)、台灣大 (3045-TW)、華電聯網、耀登等 46 家會員廠商共同籌組成立。