挺仁寶綠建築 台灣滙豐開立首筆綠色保證函

滙豐 (台灣) 銀行今 (20) 日宣布開立首筆針對綠色建築的綠色保證函，額度為新台幣 4.6 億元，為期 5 年，該綠色保證函將協助金仁寶總部資產開發股份有限公司開立，用以支持金仁寶集團在北投士林科技園區的新總部大樓。

滙豐 (台灣) 商業銀行工商金融業務處負責人蕭仲程表示，為仁寶電腦安排的綠色保證函，是滙豐台灣第一筆針對綠色建築所開立的履約保證函，在淨零碳排的大趨勢下，本次依照仁寶電腦的需求開立綠色保證函，可有效結合創新貿易融資產品及綠色承建工程，也能夠為環境創造正面的影響。

仁寶電腦為全球筆記型電腦及智慧裝置設計暨製造商，為達成綠色保證函的標準，新總部建築項目預計將取得內政部綠建築標章 EEWH，此為一項獲政府認可及全面性的認證標準，必須符合多方面的永續發展指標如綠化量指標、基地保水指標、節能指標、二氧化碳減量、廢棄物減量、汙水及垃圾改善等，才能符合成為台灣的綠色標竿建築。

仁寶電腦總經理暨執行長翁宗斌表示，位於北投士林科技園區的嶄新綠色建築項目，是台灣智慧綠色建築的新典範，為宜居概念與愛護地球方面創造了新的可能。

翁宗斌表示，滙豐開立的首筆綠色建築保證函具有重大意義，印證了仁寶與滙豐密切合作與夥伴關係之下，共同推進綠色項目的承諾和成果。

根據統計，滙豐台灣去 (2021) 年開立的綠色保證函額度已超過新台幣數 10 億元。