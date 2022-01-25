〈矽基分子過EUA〉全球首創新冠病毒檢測晶片 20分鐘內就可檢測完畢

矽基分子 (Molsentech) 今 (25) 日與國研院、中研院、高雄榮總舉辦記者會，發表全球首創「新冠病毒快速檢測晶片」，可在 20 分鐘內檢測完畢，晶片靈敏度相當高，適用於體內病毒含量極低、感染初期或無症狀患者，去年底已取得台灣衛福部食藥署緊急使用授權 (TFDA/EUA)，預計今年 2 月上市銷售。

矽基分子執行長褚家容表示，目前針對新冠病毒的檢測方法有抗原快篩、抗體快篩及核酸檢測 (PCR) 三種，前兩種方法儘管 15 分鐘內能知道結果，但抗原快篩容易產生偽陽、偽陰性，抗體快篩則感染後期才能驗出，也有偽陰性可能。

相較前兩者，PCR 檢測可量化 Ct 值，準確度更高，但至少需要 90 分鐘以上才能知道結果，加上操作繁瑣，因此普及度不高。

矽基分子運用中研院物理所量子電子元件實驗室團隊早期開發的生物矽基場效電晶體 (Bio-FET) 平台，結合矽基分子自行開發的新世代檢測技術與製程，已先後取得台灣及美國專利，並在產品化過程，由國研院儀科中心協助進行安規驗證。

最後，在科技部創新科技防疫場域驗證計畫支持下，由高雄榮總完成前期實驗及臨床驗證 142 例分析，並在去年底取得緊急使用授權。

褚家容補充，若公司以商業為考量，產品定價約新台幣 3000 元，但現今隨著疫情嚴峻，也提供醫院與各大機關防疫專案優惠、折數約莫 5、6 折，強調不會以天價切入市場，會讓大家一同受惠。

目前矽基分子提供給醫院的成本，介於 PCR 與快篩間，價格低於 PCR、高於塊篩，單顆晶片的成本也控制在單個試劑內。