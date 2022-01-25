〈經濟部年終記者會〉薪資補貼系統上線一周 已逾7000家業者申請

經濟部今 (25) 日舉行年終記者會，媒體關注 17 日上線的薪資補貼系統申請情況，對此，經濟部長王美花回應，目前已有逾 7000 家業者申請，業別則多以受疫情影響最重的零售、餐飲、住宿業為主，也希望透過線上申請簡易化，加快資料匯入、補貼流程。

基本工資從今年元旦起調漲，政院為減緩受疫情衝擊內需產業營運壓力，祭出薪資補貼措施，並在上周 (1 月 17 日) 開放線上受理申請，包含與內需服務業相關的農業、批發零售業、餐飲業等服務業，或受疫情連帶影響的食品製造業等均可申請。

經濟部說明，申請事業須符合今年 9 月、10 月合計營收較去年同期衰退 20% 條件，符合條件者，將由政府補貼雇主因基本工資調漲所增加的成本，規劃以今年 1 到 6 月投保薪資在 25250 元級距的員工人數、部分工時員工人數 (投保薪資 24000 元以下級距者)，每人各 1000 元、560 元計算補貼。

經濟部指出，每月補貼上限則將以去年 10 月 31 日投保在 24000 元、25200 元等二個投保薪資級距的員工人數及部分工時員工人數為限，65 歲以上員工、永久居留的外籍人士，也得以其職業災害或勞保投保身分列入補貼計算。