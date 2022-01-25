逾1700家下跌 台股挫287點摜破季線收17701點 創1個多月新低

美股周一暴跌後出現戲劇性逆轉，但台股今 (25) 日湧現賣壓，電、金、傳權值股全面倒地，航運、高價股殺聲隆隆，指數一度暴跌逾 300 點，終場下挫 287.92 點或 1.6%，收在 17701.12 點，失守季線，創 1 個多月新低，成交值僅 2694.1 億元，上市櫃共有 1700 多家全面下跌。

櫃買指數同樣哀鴻遍野，終場下跌 1.48%，收在 214.97 點，成交值 567.55 億元。上市櫃成交值合計 3261.65 億元。

封關前夕，多家半導體大廠今天將舉行法說會，但權王台積電開低走低，跌幅一度擴大至 2% 以上，終場收 641 元，下挫 1.8%，市值下滑至 16.62 兆元；聯電跌近 2%，收在 61.5 元；聯發科跌幅收斂至 1% 內；友達、國巨、聯詠等電子權值股賣壓都相當沉重。

航運為今天盤面弱勢族群，貨櫃三雄全面重挫超過 4%，散裝航運股裕民、新興、四維航、慧洋 - KY 等全面走跌，近來貨運業績暢旺、擁宅經濟題材的宅配通、嘉里大榮同步摜壓，航空雙雄也下跌 2-3%。上市運輸類股指數終場下跌逾 4%。

傳產族群普遍走弱，台塑跌幅縮至 1% 內、南亞下跌近 2%，台聚集團股都在盤下震盪；汽車類股也遭空方鎖定，裕隆、和泰車、中華、和大等下跌 1-2%，但怡利電、車王電等仍獲買盤青睞。

金融股方面，富邦金、國泰金跌 1-2%，新光金、中信金、開發金均下挫逾 1%，但玉山金、兆豐金仍在盤上表現。

國內電商龍頭富邦媒近來遭外資狂賣，連續 2 天苦吞跌停板，今天摜殺至 1165 元，創 8 個月以來新低，其他高價股也面臨本益比調整壓力，力智甫風光轉上市，一度躋身千金股，今天同步落入跌停價 864 元，AES-KY 終場急殺被打入跌停價 1425 元，緯穎則摔出千元俱樂部，目前台股剩下十千金。