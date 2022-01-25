〈焦點股〉富邦媒連吞2根跌停 緯穎摔出千元俱樂部

國內電商龍頭富邦媒 (8454-TW) 近來遭外資狂賣，連續 2 天苦吞跌停板，今 (25) 日摜殺至 1165 元，創 8 個月以來新低，其他高價股也面臨本益比調整壓力，華碩旗下小金雞力智 (6719-TW) 甫風光轉上市，一度躋身千金股，今天同步落入跌停價 864 元，緯穎 (6669-TW) 則摔出千元俱樂部，目前台股剩下十千金。

富邦媒旗下 momo 購物網去年業績大爆發，集團合併營收約 884 億元，年成長 31.5%，內部預估今年營收將首度超過 1000 億元，瞄準宅經濟商機，富邦媒再度加碼物流投資，19 日董事會通過 2022 年資本支出 38.6 億元，擴大倉儲營運設備、資訊設備及配送車隊建置等。

不過，美國升息在即，導致股市波動，市場開始調整本益比，富邦媒已遭外資連 4 賣，累計遭調節 1349 張，今天再度摜壓至跌停，來到 1165 元，自 2 周前高點迄今，富邦媒股價已跌掉逾 3 成。

其他高價股也面臨本益比調整壓力，緯穎今天重挫逾 3%，摔出千金股行列，目前台股僅剩十千金，而股王矽力 - KY 一度重挫逾 4%，跌破 3600 元，力旺、AES-KY、大立光、旭隼等賣壓也都相當沉重。

力智本月 13 日由興櫃轉上市掛牌，承銷價訂為 589 元，創台股史上最高紀錄，吸引投資人踴躍申購，力智上市後股價一路飆升，21 日更一度衝破千元大關，可惜收盤沒能站穩，今天賣壓出籠，股價遭打入跌停，來到 864 元。