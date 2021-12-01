晶技估11月營收仍站穩10億元 持平去年同期

晶技董事長林萬興。(鉅亨網記者張欽發攝)
晶技董事長林萬興。(鉅亨網記者張欽發攝)

第四季電子業長短料窘況仍未獲解決，石英元件廠第四季營收也預估較第三季下滑，龍頭廠晶技 (3042-TW) 11 月營收雖得以維持在約 10.72 億元水準，與去年同月相當，但較 10 月 12.69 億元則下滑約 15%。

至於希華 (2484-TW) 及台嘉碩 (3221-TW) 同樣預期，第四季將不會有突出表現，希華預估第四季營收約季減約 5-8%；台嘉碩也認為，第四季市場變數多，尤其中國在能耗雙控影響下，不利營收表現，盡力持平第三季或小幅度下滑，整體下半年營收仍優於上半年。

以最新營運數據來看，晶技 10 月營收 12.69 億元，月減 12.05%，年增 16.73%，前 10 月營收為 130.23 億元，已超越 2020 年全年營收，年增 46.3%。晶技 10 月單月稅前盈餘 3.07 億元，年增 89.9%，累計前 10 月稅前盈餘為 32.11 億元，年增 1.38 倍，每股稅前盈餘 10.36 元。

晶技 2021 年前三季財報稅後純益為 24.31 億元，年增 1.33 倍，每股純益 7.85 元。市場看好，晶技 2021 年全年預估將賺回超過一個股本。

晶技內部也預估， 2022 年在汽車及 5G 應用產品需求大力推升下， 營收將較 2021 年雙位數成長。

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