用股票借款過好年 富邦證不限用途款項借貸年成長逾七成

農曆年節將近，許多人有短期資金周轉需求，除可以跟銀行借貸、透過保單借款外，更可透過券商所提供的「不限用途款項借貸」服務。富邦金 (2881-TW) 旗下富邦證表示，運用手上的股票來借款，不但資金調度更靈活自由，還可繼續持有好的股票，兼顧投資人賺取股息股利的理財投資，去 (2021) 年該業務年成長逾七成。

投資股票最怕有資金壓力，若必須在有限的時間內處分持股，換取現金，不僅賣出價格的彈性變低，如果看好後市表現，還可能會錯失未來參與獲利的良機。而所謂「不限用途款項借貸」業務，可以讓投資人運用所持有的股票資產進行借款，核貸時間短，且撥款時間及借款金額非常彈性，相較於其他借款管道便利許多。

富邦證券統計，截至 2021 年底，富邦證券不限用途款項借貸的借款餘額相較於 2020 年同期成長逾七成，顯見「不限用途款項借貸」廣受投資人青睞。

富邦證券表示，該公司的不限用途款項借貸服務，只要是富邦證券客戶，帳戶裡有整股庫存，就可利用電腦、手機、平板等多元裝置來進行股票借款申請，借款不受時間地點的限制，操作簡便，標的經過核貸通過即可撥款，且每日有四個撥款時段，在額度內也可以隨時循環使用，亦可提前還款，隨借隨還，有動用才計息。

因應疫情嚴峻，資金借貸可能有展延需求，富邦證券還推出「線上展延借貸期間」的服務，當借貸期限 6 個月到期後，可在線上辦理展延，從借款、還款到展延，年前的資金需求只需要一指就能輕鬆搞定。