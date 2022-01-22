台股失守萬八關卡 官股斥資184億元連四買

美股重挫拖累台股失守「萬八」大關，官股券商連續 4 個交易買超力挺，21 日更一口氣砸了 105 億元進場穩盤，累計本周官股券商已經斥資 184 億元進場低接台股。

台股 21 日隨主要亞股下挫，權王台積電 (2330-TW) 帶頭下殺 1.5%，其他包括面板、鋼鐵與航運等全盤皆墨，指數一路探低跌破 18000 點關卡，官股券商自 18 日起天天進場買超，前三天買超近 80 億元，21 日更一舉斥資 105 億元進場力挺台股，力抗內外資賣壓攻勢。

觀察官股券商 21 日買超標的，主要以權值股為主，包括台積電、長榮 (2603-TW)、欣興 (3037-TW)、陽明 (2609-TW)、友達 (2409-TW)、聯電 (2303-TW)；近一周買超標的則有友達、長榮、元大金 (2885-TW)、群創 (3481-TW) 與中鋼 (2002-TW)。

安聯投信表示，近期新一波疫情升溫，高傳染性讓市場擔憂供應鏈短缺問題難解，通膨壓力大增，利率期貨顯示市場預估聯準會將加速貨幣政策正常化腳步，除升息幅度預期由全年 3 碼升至 4 碼，市場也開始預期聯準會將同步啟動量化緊縮 (QT)，導致造成金融市場波動增加。

安聯投信台股團隊表示，投資看長不看短，基本面和企業獲利仍是牽動股價的關鍵因素，儘管股市面臨短暫修正整理時，好壞標的可能都會同步下跌，但當修正告一段落後，獲利能見度高、成長性佳者仍有望勝出。

展望後市，安聯科技基金經理人廖哲宏表示，今年全球景氣持續成長、未有衰退跡象，台灣可望有 3.5-4% 的經濟成長率，高於疫情前長期平均水準，台股企業獲利預估正成長 1.5%。

但要注意的是，產業個股落差大，如矽晶圓、載板、IP/ASIC 等族群預估今年仍有逾 30% 的獲利年增率，持續看好 AI、車用電子、高速傳輸及雲端等長期結構性成長趨勢所帶來的投資機會。