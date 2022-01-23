〈鴻海愛心嘉年華〉劉揚偉：鴻海正在華麗轉型 向世界證明垂直整合核心能力

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉今（23）日表示，鴻海正在華麗轉型、新事業的發展如火如荼，外界都引領期盼，也將再次向世界證明鴻海「垂直整合」的核心能力。

劉揚偉表示，未來兩個 Next Big Thing 就是電動車 (EV) 跟元宇宙 (Metaverse)，去年的鴻海科技日 HHTD 上，除了展示三款電動車之外，也透過虛擬的方式將科技日的成果，同步在元宇宙中呈現，未來 Metaverse 的世界，不論是硬體或軟體，鴻海將扮演重要的角色。

劉揚偉進一步表示，目前 EV 也取得了美國、東南亞、歐洲的重要客戶，並取得美國的生產基地，讓集團在 EV 的發展時程提前了一年，關鍵零組件在研發以及策略合作上，也有許多進展，並從四輪跨足二輪。

而半導體也是鴻海布局 EV 關鍵的一環，劉揚偉表示，除了透過併購或投資兩座晶圓廠以及一座封裝廠；同時與全球第四大車廠在半導體設計領域建立夥伴關係，目標設計一系列特殊車用晶片，讓半導體能力可以為 ICT 與 EV 客戶提供加值服務。

另外，劉揚偉也看好，低軌道衛星讓全球行動通訊進入 3D 時代，隨著衛星發射技術更成熟，維運成本大幅降低，衛星通訊發展及未來產業鏈產值，將為台灣資通訊產業以及鴻海帶來另一個轉型升級的良機。