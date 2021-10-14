鼓勵全民向前 黑松沙士推限定新包裝、代言人主題MV

2021 年台灣面臨疫情嚴峻的考驗，但時間不會停止，每個人都在各自的崗位上繼續前進，國民飲料黑松沙士今年要以「只管向前」作為主題，陪伴所有人一起走過困境！由知名設計師蕭青陽操刀的四款黑松沙士「向前瓶」於本週限量上市，將台灣四大經典古道呈現在包裝上，獨特的畫風絕對是沙士鐵粉及古道迷不容錯過的珍藏品。

探尋古道之旅近年來廣受年輕世代青睞，古道有著篳路藍縷的開墾足跡，先人「相信往前就有路」的精神，與黑松沙士今年所溝通的主題「只管向前」相呼應，因此品牌特別邀請今年再次榮獲金曲獎最佳裝幀設計獎的知名設計師蕭青陽操刀，打造四款期間限定的新包裝黑松沙士「向前瓶」，讓台灣四條歷史悠久的古道躍上瓶身，包括被封為「台灣版朝聖之路」的新北淡蘭古道、嘉義特富野古道、屏東阿朗壹古道及花蓮錐麓古道。

整體設計以經典沙士色為底，使用 AI 向量來表現簡潔設計，並運用豐富的色彩層層堆疊出古道山景的時代印記。觀察瓶身的細節，還能看到淡蘭的蜻蜓、特富野的旅人草、阿朗壹的海鳥、錐麓的蒼鷹，透過四個古道各自所代表的生物，用擬人的手法表現出旅人的精神與視野。



延伸包裝設計風格，消費者只要用手機掃描黑松沙士「向前瓶」上的 QR Code，即刻開啟虛擬任意門，從現實闖入 AR 世界，身歷其境地感受四條古道的獨特魅力！「向前瓶」每瓶售價 29 元，本週已於全台各大超商、超市、量販等通路限量上市，熱愛古道、黑松沙士的鐵粉們，絕對不容錯過！

黑松沙士今年邀請新生代創作樂團告五人擔任年度代言人。(圖：黑松提供)

為感謝消費者長久以來的支持與喜愛，品牌也加碼回饋活動，只要於 2021 年 10 月 20 日至 11 月 30 日期間購買寶特瓶 600ml 黑松沙士、加鹽沙士「向前瓶」，撕開瓶標掃描內側 QR Code，並於黑松 LINE 官方帳號登錄活動序號，即可獲得抽獎機會！週週抽 iPhone 12、AirPods Pro、Apple Watch，加碼大獎再送 Gogoro VIVA XL 電動車，跟黑松沙士一起熱血上路！更多活動詳情請參考活動官網：https://lihi1.com/lMDTx 或黑松沙士 FB 粉絲團：https://www.facebook.com/HeySongSarsaparilla/

2021 年全球疫情衝擊未歇，儘管各行各業面臨不同困境，但生活仍得繼續。黑松沙士今年以「只管向前」做為品牌溝通主題，希望再為全民帶來力量，邀請新生代創作樂團告五人擔任代言人，並以全新年度主題曲〈只管向前〉鼓勵大家一同面對、一起前行，勇敢踏出每一步。黑松沙士品牌經理王瑋表示：「告五人從創團至今唱出許多獨具風格、極具渲染力的創作。三人無所畏懼踏上音樂之路，將音樂視為終身職業，並傾注所有能量持續努力耕耘著，和品牌今年要溝通的主題「只管向前」一樣。」

主唱雲安於歌詞中寫道：「守護不用講道理，也能有重量，只希望心愛的你，做夢也能笑著起床」「牽掛的人，是我們唯一的希望，因為敢愛，戰勝了絕望」描述著我們為了身邊心愛的人，就能戰勝艱難的生活所帶來孤獨感。〈只管向前〉已於 10 月 8 日在台灣各大音樂串流平台，包括 Apple Music、Spotify、YouTube Music、KKBOX、MyMusic、friDay 音樂、LINE MUSIC 等 7 大平台上架，方便「哈瓜」們隨時聆聽！

〈只管向前〉MV 也再度邀請到最擅長說故事的國際知名導演羅景壬執導，以獨特的隔離拍攝手法演繹疫情之下看似孤獨卻不會停止向前走的我們。羅景壬表示：「過去我們可以自由自在地拍攝各種場景的廣告，而今年受限於疫情，我們必須兼顧防疫規範確保大家的安全，就有了這次隔離拍攝的想法，同時也記載了 2021 年這個特殊時期我們被迫隔離開來拍攝影片，都忠實呈現在影片中，也成為此片獨有的影像美學。」黑松沙士廣告 MV 首次將實際場景與演員畫面分別拍攝，減少群聚的機會，18 個場景拆分 4 天拍攝，再將兩者透過綠幕合成的方式進行劇情展演。

在影片開頭，就可以看到羅導透過引導，營造每個角色的想像空間，而 MV 最特別之處，就是將演員在綠幕前跑步機上的演繹片段也剪進影片當中。告五人犬青也分享：「第一次參與綠幕拍攝需要有很大的想像能力，看到成品的瞬間覺得一切都好神奇！」面對環境帶來的挑戰，生活上一切的不便，總有解決的辦法，羅景壬表示：「如果只能這樣拍，那麼它就是最寫實的，但願我們永遠牢記這一年。」

影片中以現實生活的各種角色如學生、業務員、棒球員、消防員、醫護人員以及貨車司機等，呈現出台灣各行各業所面臨的不同困境與躊躇，彼此看似都孤獨的走著，但並不代表寂寞。羅景壬解釋：「人們各自孤獨地在自己的崗位上前進，可能會覺得恐慌、灰心、原地踏步，但我們彼此始終保持著聯繫、溝通、互相給予信心，就像片中所說的，當你感到原地踏步，其實我們正在一起向前走。」

MV 以獨特的拍攝手法吸引眾人的目光，網友有感表示：「看到跑步機那邊直接哭欸！」、「有力量了」、「寫實的力量太強大了」「喜歡這樣的呈現方式，尤其跑步機那幕，很鼓舞人心」。黑松沙士品牌經理王瑋表示：「感謝導演的用心、片中每個演員的投入以及工作人員的謹慎，才能在非常時期一起完成這部 MV，獻給在任何環境之下，仍不停止向前的大家！」

黑松沙士 X 告五人〈只管向前〉官方 MV：https://youtu.be/AlMSY2No85Y