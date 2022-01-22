〈本土疫情再起〉華碩子公司亞旭累計70名員工確診 停工兩周估影響全年營收約1%

本土疫情持續延燒，品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (22) 日代子公司亞旭電腦發出重訊表示，依政府目前公告，累計已有 70 位員工篩檢陽性確診，也已啟動桃園廠停工，若以停工暨隔離期間為兩周計算，估影響全年營收約 1%，對母公司華碩影響則小於 0.1%。

華碩公告指出，亞旭桃園廠區同仁因 1 月 9 日曾至西堤餐廳用餐，桃園衛生局在 1 月 20 日通知進行 PCR 採檢，1 月 21 日接獲通知篩檢報告兩位同仁為陽性確診後，即將確診同仁隔離，並遵循政府單位指示，實施桃園廠區全體員工 PCR 採檢。

亞旭最新因應措施，除目前篩檢陽性確診的 70 位同仁均已完成隔離外，所屬辦公區域也已完成清消，所有辦公處所本周末進行全面清消，相關接觸史員工則安排全面 PCR 核酸檢測，目前也已建置防疫緊急應變小組，全力配合疫情指揮中心及桃園衛生局指示，防止疫情擴散。

亞旭目前也已進入三級防疫，停止所有員工跨廠區及辦公室移動，停止訪客及廠商接觸，此外，對於移工宿舍強化管理，也將偕同仲介公司、政府相關單位、防疫專家進行防疫作業改善。

華碩表示，相關疫調資訊，仍依政府機關的公告說明為準，亞旭將全力積極配合疫情指揮中心及桃園衛生局的所有政策及指示。