〈上銀法說〉市場仍供不應求 明年展望樂觀

上銀 (2049-TW) 今 (5) 日召開法說，董事長卓文恒指出，中國市場受限電影響，需求放緩，但歐美、日韓等地需求仍暢旺，整體市場仍供不應求，明年展望樂觀。

卓文恒表示，中國限電政策影響客戶生產排程，9、10 月開始感受到中國接單成長趨緩，但並非取消訂單而是遞延出貨。

雖然中國拉貨放緩，但卓文恒指出，歐洲等其他地區，疫情後需求持續成長，德國子公司今年以來出貨金額已超越 2018 年高峰，日本、韓國子公司接單也相當暢旺。

整體而言，卓文恒表示，目前產品仍供不應求，產能利用率約 70-90%，雖然今年車用需求受晶片缺貨波及，但看好明年車用晶片供貨紓解後，動能可望升溫，市場普遍預期明年晶片供應將充足，展望樂觀。

就應用面來看，卓文恒看好，未來 2 年半導體需求將持續暢旺，在車用需求方面，隨著電動車需求增加，滾珠螺桿應用會越來越多，明年第四季到 2023 年第一季將放量出貨，主要供應 Tier1 廠商。

至於是否持續漲價，卓文恒表示，去年第四季至今年首季兩次調漲價格，但仍未達 2018 年價格高峰，還有 10-15% 落差，然而實際產出已超越 2018 年水準；但目前毛利率看來還好，暫無調漲計畫，還需觀察明年首季原物料狀況。

海外設廠進度方面，上銀義大利廠區原本今年要動土興建，但受申請進度影響，恐將延後至明年初；日本廠 5 月動土，最快 2022 年底完工；雲科三廠計畫明年動土，嘉義大埔美也正規劃中。