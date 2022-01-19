〈本土疫情再起〉國泰世華、國壽防疫升級 桃園新竹行員戴N95口罩

本土疫情持續擴大，國泰金 (2882-TW) 今 (19) 日宣布，旗下國泰世華銀行及國泰人壽調整 6 大防疫舉措，並針對桃園地區服務據點銀行行員及壽險引導人員提供 N95 口罩。

國泰金表示，國泰世華銀行分行及國泰人壽客戶須配戴口罩才可進入服務據點，並需測量體溫、消毒雙手及掃描實聯制。

至於等待區，國泰金表示，維持間格就座、保持社交距離，且暫停提供書報雜誌；銀行及壽險據點的營業廳加強人流管制，依政府公告室內空間至少 1.5 米 / 人 (2.25 平方米 / 人)。同時，職場環境清潔次數每日至少 3 次，針對客戶經常接觸之物品如：觸控平板、互動螢幕、櫃檯桌面、櫃台防疫隔板、血壓機等，服務完成後即進行消毒。

而針對行員的安全防護，國泰金表示，櫃檯透明隔板維持擺設，同時，優先針對疫情嚴峻區域分行 (桃園、新竹地區)，已陸續提供 KN95 口罩，另外也提供防護面罩與醫用手套供櫃員使用。

國泰世華銀行加強桃園地區分行消毒頻率，其餘分行亦視需求彈性適時增加。

國泰人壽的引導人員則需配戴 KN95 口罩 (或雙層口罩)、防護面罩及醫用手套；桃園地區服務據點引導人員須加強裝備，穿著防護衣。此外，桃園地區服務據點分流上班，70% 實體辦公、30% 居家辦公。

為保障客戶安全，國泰金也呼籲客戶減少外出，多加使用國泰世華網路銀行與網銀 APP 等數位服務工具，大家一同齊心力、撐防疫。