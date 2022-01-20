廣告業務屢出包 谷歌承諾立即強化年齡高敏感政策

谷歌遭披露搜尋服務出現違法廣告後，Alphabet (GOOGL-US) 本週表示，將立即強化旗下谷歌廣告政策對年齡的敏感程度。

《路透》報導，谷歌搜尋引擎出現色情玩具、酒類和高風險投資的廣告，但依據英國法規，這些廣告本應遭封鎖。

英國去年 9 月開始執行旨在保護兒童免遭網路追蹤的法規。作為回應，谷歌開始為 18 歲以下的用戶修改其在歐洲和其他地方的服務設定，其中一項規定是「擴大防護網，避免向青少年展示對年齡高度敏感的廣告類別。」

具體而言，谷歌開始使用自動化工具來阻止某些類別的廣告向未登入 Google 帳號的訪客展示，必須確認瀏覽者至少 18 歲以上。

科技公司管理龐大業務面臨的挑戰與日俱增，據網路廣告論壇，2 位匿名廣告商表示，由於谷歌搜尋引擎正確地對登出的用戶攔截廣告，但卻又錯誤地允許競爭對手的廣告展示，令他們蒙受重大銷售損失。

路透社實測發現，上週英國用戶在登出谷歌后，仍可看到關於槓桿交易、膽固醇藥物、成人玩具零售商和一家大型雜貨商推銷一款伏特加產品的廣告。

谷歌回應，其廣告政策已對特定的年齡高敏廣告類別的展示設限，「有問題的廣告是被標示錯誤」，在該情況下本應該被限制投放，我們將立即採取行動處理該問題。」但該公司拒絕詳述其調整內容。

谷歌的廣告競爭對手，如 Meta Platforms (FB-US) 旗下的臉書平台和微軟 (MSFT-US) 的搜尋引擎等，若不是完全禁止年齡高敏的眾多廣告類別，就是要求廣告商負責不讓其廣告向未成年人曝光。微軟拒絕置評，臉書也沒有回應置評請求。

英國兒童法規要求，線上服務必須符合 15 項設計和隱私標準以保護兒童，例如限制收集他們的位置和其他個人資訊。谷歌表示，其對年齡高敏感廣告的過濾做法，就是遵守該法規的核心。

該法規倡導組織 5Rights Foundation 表示，科技公司應定期發佈內部研究，令外界知悉他們遵守法規與自身政策的狀況。

谷歌沒有回應這些評論，也拒絕回應其服務針對年齡高敏感廣告類別屏蔽失敗的頻率。