本土疫情趨緩 中保科AI智能監控系統拚市占提高

本土疫情趨緩，管制可望逐步鬆綁，人潮開始湧現，各商店、賣場人流的增加，推升計算人流容流的多功能 AI 智能監控系統需求大爆發，中保科 (9917-TW) 統計，從 9 月至今，AI 智能監控系統市場詢問度加溫，跟去年同期增加至少 30%，可望帶動第四季的營運動能。

中保科 9 月營收 11.67 億元創 6 個月來新高，月增 3.54%、年減 1.52%，第三季營收 34.16 億元，季減 1.13%，年減 0.68%；累計前 9 月營收 104.08 億元，年增 2.34%。中保科認為，第四季全台防疫措施有望進一步鬆綁，這讓布局餐飲、智慧停車、食衣住行等產業的中保科最為受惠。

中保科分析，在疫情趨緩後，消費者逐漸放鬆出遊、用餐，湧現人潮，但戴口罩，保持距離且人流降載的防疫規定仍不能放鬆，百貨賣場、商業大樓對於增購 AI 智能監控系統需求大增，市場詢問度預估增加至少 3 成，像是公司研發的 AI 車牌辨識系統，可以幫助掌握賣場商場停車場掌控人流，透過 AI 智能監控系統設備，可導入 AI 影像辨識，具備測溫、容流人數計算，系統價格大幅降低，來客是否佩戴口罩即刻清楚辨識。

中保科指出，目前已陸續有大型連鎖品牌賣場、公營場館提出安裝需求，另還有多個高速公路休息站需求大增，未來也將持續針對各大案場推廣，擬搶佔 3 成以上 AI 智能監控系統市占。

中保科亦表示，過去監控系統成本較高，軟、硬體都需個別訂製購買，多為公部門或消防安全法規需要才訂製，但中保科透過研發進行技術改良，使主機簡化、單機化，即便是多出入口的空間，也能降到一套裝價格就能上線。