中保科再拿兩路邊停車管理標案 全台突破10萬個

中興保全科技 (9917-TW) 搶攻智慧停車商機，在路邊停車格委外開單業務上，拿下公部門兩大標案，合計增加管理 3.4 萬個停車格，全台營運中的路邊停車格超過 10 萬個。

中保科未來路邊停車開單營運模式將引進地磁感測式智慧停車開單系統，減化人工作業。

中保科負責此業務的國雲停車指出，也將結合 AI 車牌辨識系統，與智慧停車柱設備等設備，可施行時段性禁停科技執法，並增設全台首創的電動車充電樁。

中保科迄今全台已有 55 場域實務營運經驗，台中以北市占 7 成，全台營運中的路邊停車格超過 10 萬個。

國雲停車董事長林治方表示，受惠於物聯網技術逐年成熟，即便是日常的路邊停車格管理也可導入智慧科技，進而提升路邊停車格管理效能、並減輕人力負擔。像是在新北市文德國小家長接送區的智慧化停車格，建置智慧停車柱與 AI 車牌辨識系統，人性化設定家長接送孩童所需停車時間，讓家長不用再擔心停車被開罰單，有效提升車位周轉率。

林治方表示，部份履約區域針對公托機構與貨車卸貨等特殊停車格設置 217 個智慧停車柱，利用 AI 車牌辨識系統偵測車輛停放，在收費時段實施無紙化的開單作業，智慧停車柱也支援悠遊卡與第三方支付。

國雲停車在現有管理的路邊停車格中，將針對其中 1 萬 8000 個在今年年底前引進 4722 個地磁感測設備，過去在台北市天母地區，國雲智慧停車設置 2,200 個地磁智慧停車格，運作原理是當車主停妥車後，地磁會自動偵測停車時間，把資訊傳到雲端，開單員使用的 PAD 結合 AI 車牌辨識系統，提升開單員開單效率，可一次性開立智慧化停車繳費通知單，不用再每半小時巡場蓋章，開單人力成本大幅降低 50％。