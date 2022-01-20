特斯拉柏林廠訂2月28日票選勞資聯合委員會 德國總工會感到憂心

特斯拉 (TSLA-US) 的柏林廠將於 2 月 28 日選出第一個勞資聯合委員會 (works council)，但德國最大工會 IG Metall 20 日對恐怕無法選出真正具有代表性的機構表示擔憂。

該廠預計雇用 12000 名員工，但至今只有六分之一獲聘任，部分原因是特斯拉仍在等待地方當局的最終批准開始生產。這個勞資聯合委員會將由 19 名成員組成。

代表汽車公司和其他工業部門勞工的 IG Metall 擔心，在雇用更多員工之前就舉行選舉，會導致委員會成員多半是管理層。

根據德國勞動法，只有在公司工作滿 6 個月的員工才能參選。

不過無論有多少比例員工投票，選舉結果都將有效，並且只有在勞動力增加超過一倍之後，才能在 2 年後再度進行選舉。

IG Metall 柏林 - 勃蘭登堡 - 薩克森地區辦事處負責人 Birgit Dietze 說：「截至目前為止，被雇用的人並不代表真正的勞動力，真正的勞動力只會在生產開始或員工足額時出現。」

特斯拉 CEO 馬斯克過去一直對工會組織深感不滿，並於去年 3 月被命令刪除他 2018 年在推特上的貼文；他在該則推文中威脅，如果特斯拉美國廠員工組織工會，就要取消他們的股票期權。