〈金管會新春展望〉金融業去年獲利創高 黃天牧8個字提醒居安思危

金管會今 (13) 日舉行 2022 年新春記者會，主委黃天牧致詞時表示，台灣金融業 2021 年獲利創新高，表現雖亮眼，但未來仍有國際政經情勢及疫情等難以預測的風險，因此更應居安思危，他強調「持盈履滿，君子兢兢」等，是今年金融業應重視的主軸。

黃天牧表示，2021 年台灣金融業資本結構與資產品質健全，整體獲利亦創新高，是各金融機構努力耕耘的成果。但未來仍有風險，無論是監理機關或金融機構都不可輕忽自滿，更應居安思危。

黃天牧指出，所謂「持盈履滿，君子兢兢」，應秉持謹慎謙虛的態度未雨綢繆，積累面對逆境時風險承擔能力，強化因應突發事故或變局的韌性。

黃天牧表示，在因應高齡化、氣候變遷、科技發展及貧富差距等趨勢下，應了解社會大眾對誠信道德及公平正義已有更高期待。金融機構除應重視公司治理、法遵及內控外，在經營策略及運作過程中對誠信文化、環境永續、社會公益與弱勢族群的關懷等公共價值的實踐，與獲利能力同樣重要，也是他以往強調推動的「以價值為基礎的金融」。

黃天牧進一步提到，微軟創辦人比爾蓋茲在 2021 年底表達對 2022 年樂觀，但也憂心人們對政府的不信任，將成為 2022 年的挑戰。「患生於所忽，禍起於細微」，無論政府部門施政或金融機構經營，都是以社會大眾的信任為基礎，信任難建立但易失去，容不得輕慢。

黃天牧強調，所謂「千里之堤，潰於蟻穴」，要隨時在金融監理的工作上惕勵自省。新的一年，金管會將兢兢業業、宏觀遠慮，循序擘劃推動各項政策措施，持續建構誠信、韌性、創新、永續、包容的金融市場，期望獲得社會大眾的信賴與尊重。他也期許金融業能誠信經營，行穩致遠，扮演好負責任的企業公民，成為創造社會福祉的正向力量。