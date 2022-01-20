中鴻2月內銷盤價連三跌 外銷平低盤跌勢收斂

中鋼 (2002-TW) 旗下中鴻 (2014-TW) 今 (20) 日開出 2 月的內外銷盤價，內銷熱軋、冷軋及鍍鋅每公噸調降 500 元；2-4 月外銷則依產品及地區別，每公噸調降 0-10 美元，跌勢收斂，不過實際報價視當地市場行情而定。

中鴻說明，目前國際塞港影響供應鏈問題猶存，加上新台幣強勁走升不利下游出口，考量國內 Omicron 新型變種病毒擴散影響，為顧及業者庫存去化與營運壓力，並協助客戶提升接單動能，故本次盤價順勢適度調降。

從大環境來看，中鴻認為，雖然仍存在供應鏈塞港及缺櫃問題，但歐美製造業 PMI 仍保持高位擴張，且歐洲在能源費用飆漲、減碳環保壓力下，製鋼成本增加。

中國方面，除了官方推動碳中和目標，鋼鐵供給估將持續下滑外，各省市因應防疫採取「就地過年」政策，將可望加速節後復工進程，且重點鋼企及社會庫存水位偏低，加上貨幣寬鬆基調不變，皆有助於農曆年後的鋼市復甦。

另外，汽車晶片缺料逐漸緩解，帶動需求回復，加上隨美國與歐盟基建計畫推展下，中鴻認為，今年鋼鐵需求成長態勢不變，加上原料行情也受巴西暴雨及澳洲颶風季影響，鐵礦及煤碳仍處高檔。

中鴻指出，鋼廠 ArcelorMittal 帶頭提漲每公噸 30-50 歐元，已激勵流通行情回升，中國指標鋼廠寶武鋼、鞍本鋼 1-2 月盤價連續開出平盤，顯示鋼市已呈穩健運行。