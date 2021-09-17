路易莎咖啡興櫃首日飆漲7成 衝破200元拿下觀光股后

本土連鎖咖啡龍頭路易莎咖啡 (2758-TE) 今 (17) 日以 118 元登錄興櫃，開盤即出現強勁的 IPO 蜜月行情，以 132 元開出後，最高衝上 209 元，漲幅超過 70%，盤中站穩 200 元大關，超越豆府 (2752-TW) 成為觀光股后，僅次瓦城 (2729-TW) 的 235 元。

路易莎董事長兼創辦人黃銘賢認為，國人每年喝掉約 200 杯咖啡，相較美國和日本約 500 杯、北歐國家約 1000 杯，顯然國內咖啡市場未來仍有倍數成長的空間，將持續朝在地和校園展店，接下來也將拓展海外版圖。

同時，路易莎積極開發企業長期訂購咖啡豆市場，並攜手異業發展不同經營型態店點，如「新光小舖」、遠傳「數位門市」和蔦屋書店店中店等，看好成為另一成長引擎。

除了在國內深入社區展店，路易莎也有意拓展海外市場，除了目前於泰國設有 4 家門市，已在新加坡、馬來西亞和日本等國家完成註冊，並與印尼當地知名企業簽約合作。

截至目前，路易莎總門市數已達 524 家 (含籌備中)，其中，直營門市 145 家、加盟門市 379 家，並設有烘豆廠 1 座、烘焙工廠 2 座、餐食工廠 2 座、麵包廠 1 座和 1 個物流中心，足以支應新店點開出。