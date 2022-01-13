佛奇：Omicron具有高度傳染性 幾乎所有人都可能感染

據報導，白宮首席醫療顧問佛奇 (Dr. Anthony Fauci) 表示，隨著 Omicron 變種病毒如同野火燎原一般在美國迅速蔓延，很可能每個人都會接觸到這種病毒，不過，已經接種過疫苗的人仍較為安全。

佛奇表示，Omicron 變種病毒憑藉前所未有的傳染力，最終幾乎所有人都有可能會感染。那些已經接種過疫苗的人，和已經接種了加強劑的人也會接觸到，不過，除了部分例外，他們不必面對住院和死亡的威脅。相較之下，那些未接種疫苗的人將在重症方面的首當其衝。

在美國，目前至少仍有五分之一符合條件的美國人，大約有 6500 萬人仍尚未接種新冠肺炎疫苗。根據美國疾病控制與預防中心 (CDC) 的數據顯示，該國超過 62% 的人口已全面接種疫苗，但是只有 23% 的人再補打加強劑。

根據美國衛福部的數據顯示，截至週二 (11 日)，美國染疫住院人數超過 145,900 人，創下 2021 年 1 月中旬以來的高峰，較兩週前大增了一倍，也使得醫療照護系統負荷更加吃緊。

根據約翰霍普金斯大學的統計數據，過去一週，美國平均每日有超過 754,200 例新增確診病例，是去年冬季平均高峰值 251,987 例的 3 倍，也是 Delta 變種病毒時期高峰值 166,347 例的 4.5 倍。

此外，過去一周，美國平均每日有 1,646 人死亡病例，較前一週高出 33%，不過，低於 2021 年 1 月 13 日的高峰平均值每日 3,402 死亡病例。

CDC 近日發布的數據顯示，在美國上週的確診病例當中，感染 Omicron 變種病毒的比例已經達到 98.3%。