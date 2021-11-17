亞太電信ESG績效 勇奪台灣企業永續獎、幸福企業雙金

近年全球環境變遷問題越來越嚴重，亞太電信 (3682-TW) 致力推動「智慧生活」，運用 5G 及資通訊技術，提供創新服務，聚焦營運增長外，同時結合核心本業，接軌國際趨勢，呼應 SDGs 聯合國永續發展目標，將 ESG(Environment、Social、Governance) 永續經營納入其長期戰略，疫情期間，不忘投身公益，運用科技解決社會問題，善盡企業公民責任，落實 ESG 永續經營。

由台灣企業永續學院主辦的 2021 第十四屆 TCSA 台灣企業永續獎今 (17) 日舉行頒獎典禮，亞太電信榮獲「永續報告類」資通訊傳播業金獎外，近期亦獲得由 1111 人力銀行頒發的「2021 幸福企業」金獎殊榮，ESG 勇奪雙金，顯示亞太電信精進公司治理，資訊揭露高度透明，打造幸福職場，ESG 永續績效獲評審高度肯定。

在公司治理面向，亞太電信擁有完整公司治理架構，同時善用電信業的核心能力，致力數位創新，推動智慧交通、空品、能源等 ICT 及 IoT 永續產品，落實減碳、打擊空汙，致力發展宜居的智慧城市，提升居住環境永續性。

在環境永續方面，亞太電信高度重視碳議題管理，採用國際化科學化工具，依據國際委員會訂定 TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) 框架，揭露亞太電信因氣候變遷帶來風險與機會、行動方案。營運過程中落實減碳行動，透過共頻共網，減少基地台重複建設，減少電力耗費。

在社會共融方面，今年全台疫情急遽升溫之際，亞太電信擬定健全的防疫對策，啟動異地辦公、居家上班計畫，針對第一線與民眾接觸的銷售人員，補助 COVID-19 疫苗自費接種費用，為員工和客戶建立安全的防護網。

此外，亞太電信與政府產官協力，進行科技防疫，贊助教育部 1.2 萬門 4G 門號，協助偏鄉和經濟弱勢學童在疫情期間停課不停學；同時透過大數據分析，協助政府進行疫調及確診足跡的匡列。

疫情期間，社福團體募得捐款與物資也隨之減少，亞太電信今年推動「翻轉新移民二代 助孩童勇敢逐夢｣公益專案，攜手希平方、Pubu 電子書、中礦、OPPO、realme、SHARP 及 vivo 等供應鏈夥伴一起投入 CSR，運用各自核心資源與能力，提供獎學金、線上英語學習課程、通訊服務、職涯輔導規劃等超過 500 萬元學習資源，協助台北市賽珍珠基金會服助的新二代孩童，提供孩童安心的就學環境，翻轉未來。