疫情升溫 產險業推防疫保單 最高理賠10萬元

新型變種病毒 Omicron 國內確診病例持續增加，產險業趁勢推出「防疫隔離險」，單一保費 666 元，只要隔離就理賠 5 萬元，確診再加賠 5 萬元，合計最高理賠 10 萬元。

新安東京海上產險發言人呂文泉表示，變種病毒 Omicron 爆出本土疫情，國人染疫風險提高，新推出的「防疫隔離險」提供網路投保管道，只要年齡在 20 歲到 74 歲區間，單一費率 666 元，被匡列居家隔離即理賠 5 萬元、確診再加 5 萬元，合計最高理賠金額 10 萬元，無職業類別限制，只要簡單 4 步驟就可完成投保，讓民眾用小錢規劃高保障。

此外，民眾還可透過實體通路投保「心安疫守」專案，更提供涵蓋全疫苗接種、隔離、確診及突發傷病等 4 大保障，除因隔離或確診分別最高理賠 5 萬元外，民眾更享有疫苗接種法定傳染病實支實付住院醫療保險 20 萬元的高額保障，尤其保單開放自選保障組合，民眾可客製化個人專屬保單，且投保年齡擴大未滿 20 歲族群。

新安東京海上產險指出，「法定傳染病隔離費用保險金」及「法定傳染病補償健康保險金」保障不限新冠肺炎，只要是第一類至第五類法定傳染病都可申請理賠，舉例來說，小新網路投保「防疫隔離險」後，在保險期間內因接觸到感染新冠肺炎患者，遭衛生主管機關開立隔離通知書並於國內接受隔離處置，之後又不幸確診，將給付法定傳染病隔離費用保險金與法定傳染病補償保險金各 5 萬元。

新安東京海上產險提醒，民眾面對疫情除落實日常防疫措施，建議應事先備妥防疫保單做好準備，尤其透過網路投保，只要簡單 4 步驟就可完成線上投保並繳款，且經確認後保障隨即生效。