民眾瘋搶防疫神單2.0 和泰產險只賣4天、晚間6點緊急下架

和泰產險今年月初搶進推出一隔離就理賠新台幣 10 萬元、確診再賠 5 萬元防疫保單，被稱為「新防疫神單」；由於近日適逢桃機確診個案攀升，民眾瘋搶該保單，和泰產險今 (11) 日宣布，本專案將於今日下午 6 點停止受理，待適度調整保額，下週一 (1/17) 重新上架。

台產 2020 年底推出一張保費 500 元、隔離就賠 10 萬元的防疫保單，被譽為「防疫神單」，當時該保單也是熱賣到僅及於 1 月 25 日停賣，最終熱銷超過 400 萬件，此保單將於今 (2022) 年 1 月中下旬到期。

和泰產險日前也推出防疫神單「新疫點零補償型專案」，提高了隔離補償的保額。保險期間內，若接獲政府開立之隔離通知，即可獲得 10 萬元的定額補償，保額為目前業界最高；而若不幸確診染疫，則可獲得 5 萬元的補償保險金，不分職業、性別、年齡單一費率，保費僅需 895 元，外國人也能保。

由於近日桃園機場群聚案大爆發，本土疫情再度升溫，也讓和泰產險這張防疫神單大獲追捧，據和泰產險統計，短短四天，投保件數就已大賣超過 2 萬張。

和泰產險表示，新專案反應熱烈，考量風險胃納，為讓更多有需求的客戶可以買到保障，本專案將於 1/11 下午 6 點停止受理。待適度調整保額，下週一 (1/17) 重新上架。