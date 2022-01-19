〈能源盤後〉阿布達比石油設施遭攻擊 原油收登2014年來最高點

原油期貨價格週二 (18 日) 收登 2014 年以降最高點，在阿布達比石油設施遭到襲擊後，地緣政治緊張局勢成為焦點。同時，高盛警告稱，「供應短缺程度巨大到令人驚訝，明年恐見 Brent 原油價格突破每桶 100 美元。」

戰略能源與經濟研究 (SEER) 總裁 Michael Lynch 表示：「胡塞叛軍 (Houthis) 現在有能力在阿布達比石油設施引爆炸藥，這事實肯定會提高紐約商品交易所的壓力。」

週一阿布達比石油設施遭到攻擊，導致 3 人死亡且在阿拉伯聯合大公國 (UAE) 首都的國際機場引發火災，背後有伊朗支持的胡塞叛軍聲稱為該事件的主導。UAE 是全球第八大石油生產國，海灣地區的不穩定可能引發對供應短缺的擔憂。

Rystad Energy 高級石油市場分析師 Louise Dickson 週二研究報告指出：「UAE 位於阿布達比的石油設施遭破壞的程度並不嚴重，但這令人質疑 2022 年該地區是否會發生更多供應中斷的情形。」

「這次襲擊增加了該地區的地緣政治風險，並可能示意在可預見的未來，伊朗與美國之間的核子協議是不可能的。這將意味著伊朗石油退出市場，提高了來自他處的同等級原油需求。」

2 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.61 或 1.9%，收每桶 85.43 美元。

上週 WTI 原油上漲 6.2%，根據道瓊市場數據，為連續第四週收高。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.03 美元或 1.2%，收每桶 87.51 美元，上週收高 5.3%。

FactSet 數據顯示，WTI 和 Brent 原油價格均創下 2014 年 10 月 13 日以來的最高收盤價。

Sevens Report Research 共同編輯 Tyler Richey 表示，兩大基準原油的收盤價登上多年高點，突顯了市場的看漲動力，WTI 最小阻力途徑明顯為上行，新上行測量目標為每桶 105 美元。

「市場對 Omicron 的擔憂逐漸消退，因為該病毒並未導致全球多數國家實行會削弱需求的經濟封鎖，再加上 2022 年全球供應下降的前景，降低了今年原油剩餘規模，表明目前庫存低於平均水準的情形，在未來幾季不會很快恢復。」

與此同時，高盛上修石油價格預期，2022 年 Brent 現貨價格目標邁向每桶 96 美元，2023 年目標 105 美元。

高盛大宗商品分析師 Damien Courvalin 週一報告指出：「強勁的基本面已經扭轉了去年油價潰堤的局勢，因為市場仍處於驚人的大短缺，由於比起 Delta 病毒，Omicron 迄今對需求的衝擊小得多，時間也可能短很多，中國除外。」

雖然中國可能因奉行清零政策，其經濟會受到一些封城的衝擊，高盛估計今年上半年需求約有 50 萬桶 / 日受到衝擊，但今年最後一季的強勁需求將會彌補該衝擊造成的損失。

「我們預期，到今年第一季底前，庫存下降程度會持續縮減，今年第二季全球盈餘已小於季節性水準，即 40 萬桶 / 日。」Courvalin 說。

到夏季之前，OECD 的石油庫存將會處於 2000 年以來最低水準，同時 OPEC + 閒置產能也會歷史性大降，「市場將保持在每桶 85 美元這樣的關鍵水準，因為到 2023 年底前，供需波動的緩沖不足。」

SEER 的 Lynch 認為，高盛的說法顯然推漲原油，「且高盛主張一些 OPEC + 成員無法達成其配額，尤其是安哥拉和奈及利亞，這令市場供應緊繃情形更嚴重的說法，可信度更大。」

OPEC 發布月報，將其對 2022 年石油需求增長的預測維持在每天 420 萬桶不變，估計全球總消費量為 1.008 億桶 / 日。報告公布後，石油價格繼續上升。

另外，美國能源資訊署 (EIA)月報預測，與 1 月份相比，2 月份美國七大主要頁岩油區的石油產量將增加 10.4 萬桶 / 日，達到 854 萬桶 / 日，其中二疊紀 (Permian) 盆地的產量將領漲。

EIA 週四將公布上週美國原油供應報告，由於週一馬丁路德紀念日休假，所以報告公布時間較往常推遲一日。

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