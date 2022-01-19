〈台幣〉股匯齊挫 收27.651元寫一周低點

投資人開始關注下周的聯準會 (Fed) 會議，升息預期加溫，帶動美元走強，亞幣今 (19) 日普遍走弱，台北股匯齊挫，新台幣兌美元匯率終場以 27.651 元最場最低收盤，貶值 2.7 分，為一周新低，台北與元太外匯市場總成交值放大至 18.375 億美元。

新台幣兌美元匯率今天以 27.63 元開盤，儘管出口商農曆年前有拋匯需求，匯價一度升抵 27.6 元關卡，但升值力道不如昨天，加上外資轉向匯出，美元買盤較多，終場翻貶收在 27.651 元，貶 2.7 分。

台股今天一度跌破 18200 點關卡，權王台積電委靡不振，電子股無力撐盤，航運族群賣壓同步出籠，終場指數下跌 151 點，收在 18227 點，摜破月線。外資持續賣超 19 億元，不過，投信逆勢連 5 買。

台北外匯市場成交值 12.22 億美元，元太外匯市場成交值 6.155 億美元。

市場認為，下周 Fed 會議可能暗示 3 月啟動三年多來首次升息，隨著美債殖利率攀高，美元兌一籃子貨幣 18 日寫下兩周以來的最大升幅。

觀察主要貨幣兌美元表現，根據央行統計，美元指數大漲 0.44%，日圓升值 0.39%，歐元則重貶 0.58%，新加坡幣貶 0.21%，韓元貶 0.13%，新台幣貶 0.1%，人民幣小幅貶值。