〈台幣〉午後豬羊變色 放量翻貶收27.624元

在外資及出口商聯手拋匯下，新台幣兌美元匯率今 (18) 日強勢攻高，一度衝上 27.535 元，逼近前波高點 27.515 元，不過，美元買盤逐漸湧現，加上央行高度關注匯價，尾盤再補踹一腳，使得台幣應聲翻貶，終場小貶 1.7 分 收在 27.624 元，帶動台北及元太外匯兩市成交值達 17.66 億美元。

新台幣兌美元匯率昨天收盤寫下近 25 年新高後，今天開盤漲勢再起，在人民幣強升帶動下，一度升值 7.2 分，來到 27.535 元，楊金龍防線警報再度響起。

不過，台積電今天股價有壓，拖累台股走勢，午盤更湧現賣壓，指數急殺逾百點，終場跌破 18400 點關卡及五日線支撐。外資終結連 5 買，轉為賣超 68.61 億元。

匯市方面同樣豬羊變色，隨著進口商、政府基金等美元買盤湧現，外資匯入縮手，新台幣升幅逐漸收斂，央行也伺機調節，使得匯價由升轉貶，終場收在 27.624 元，貶值 1.7 分，台北外匯市場成交金額 12.8 億美元，元太外匯市場成交金額 4.86 億美元。

根據央行統計，美元指數今天上漲 0.19%，韓元逆勢升值 0.22%，日圓重貶 0.41%，歐元貶 0.25%，人民幣與新台幣均貶 0.06%，新加坡也微幅貶值。