台股險守18200點 三大法人賣超93.15億元 投信逆勢連5買

台股今 (19) 日持續下挫，指數一度跌破 18200 點關卡，權王台積電委靡不振，電子股無力撐盤，航運族群賣壓同步出籠，終場指數下跌 151 點，收在 18227 點，摜破月線支撐。三大法人合計賣超 93.15 億元，其中投信逆勢連 5 買。

加權指數成交值僅 2556 億元。觀察法人資金變動情形，外資持續賣超 19.42 億元；投信則買超 16.10 億元，為連 5 買；自營商大砍 89.75 億元，為連 11 賣。三大法人合計賣超 93.15 億元。

費半指數周二重挫逾 4%，台積電今天一度跌到 651 元，終場下跌 1.2%，收在 654 元，市值失守 17 兆元關卡；聯電同步摜壓，終場下挫約 1.6%，收在 62.8 元。國巨、日月光投控、矽力 - KY 等電子指標股普遍走弱。

台積電除了不斷電系統 (UPS) 採用磷酸鋰鐵電池外，也將調整高效能運算電腦機房的供電架構，改採磷酸鋰鐵電池直流供電系統，帶動台股相關電池概念股今日表現，包括立凱 - KY、長園科，均強勢攻上漲停板。其他電池概念股包括正極材料的康普、美琪瑪，負極材料中碳，供應鋰離子電池電解液的聚和及供應電池隔離膜的明基材，今天股價漲勢都相當強勁。

南韓公平交易委員會追查海運之亂，針對全球 23 家航商開罰 962 億韓元 (約合新台幣 22 億元)，台灣貨櫃三雄全都入列，長榮今天股價重挫逾 3%，陽明、萬海也有 2% 的跌幅，整體航運股賣壓沉重，散裝股慧洋 - KY、裕民、四維航等股價也遭重擊。