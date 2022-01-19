不畏疫情衝擊 台近8成企業看好今年景氣持續成長

資誠今 (19) 日發布《2022 台灣企業領袖調查報告》，儘管有疫情威脅，但台灣有 79% 的受訪企業領袖看好今年全球經濟成長率將持續成長，是 2012 年開始調查以來新高，但也因疫情不確定干擾，因此「健康威脅」仍被我企業視為首要風險。

調查發現，今年有 79% 受訪企業看好全球經濟將持續成長，較 2021 年 56% 提升 23 個百分點，再度刷新 2021 年開始調查以來新高，以個別產業來看，其中又以民生產業 (85%) 對產業前景預估最為樂觀，科技、媒體與電信產業 (84%) 也對今年景氣恢復相對有信心。

儘管看好景氣前景，但企業也對部分外在因素感到擔憂，其中又以「健康威脅」(35%) 被企業列為首要威脅，其次則分別是地緣政治衝突 (33%)、氣候變遷 (30%)、網路威脅 (21%) 與總體經濟不穩定 (21%)。

資誠表示，儘管總經不穩定威脅並未擠進前三大威脅因素中，但要注意的是，在通膨、匯率與國際運費大漲等因素干擾下，這些都將影響企業未來營運的關鍵因子。

調查也發現，包括中國大陸 (66%) 與美國 (62%) 持續穩居台灣前兩大重要市場、生產基地，對台灣企業的重要性較 2021 年回升，其次依序為日本 (26%)、越南 (21%)、德國 (12%) 與泰國 (8%)。

以產業來看，台灣的科技、媒體與電信對於中國大陸 (80%) 與美國 (79%) 依賴度更深，至於工業與汽車則較看重美國 (68%)，金融服務業則有 37% 受訪者將越南視為前三大重要市場或營運地。

資誠聯合會計師事務所所長周建宏說，儘管 2021 年台灣經濟表現亮眼，但仍潛藏不少風險，在變動速度超乎預期的情況下，需要有新思維與新戰略因應挑戰。

周建宏指出，不管是美中貿易戰或是疫情，讓全球供應鏈被迫轉型，在既有的全球分工供應鏈被打破走向區域化發展，不僅考驗跨國企業管理能力，企業也該思考如何將管理力貫徹在各市場觸角。