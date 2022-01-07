桓鼎-KY智能穿戴、儲能與鋰電池出貨強 去年營收創新高

桓鼎 - KY(5543-TW) 今 (7) 日公布去年 12 月營收，以 4.78 億元創新高，月增 36.52%、年增 2.46 倍，2021 年全年營收以 28.23 億元創新高，年增 1.82 倍，主要受惠四大事業群「智能穿戴、儲能與鋰電池應用、創能基建、節能建材」客戶需求激增，帶動營運成長。

桓鼎 - KY 2021 年第四季營收達 11.82 億元，也改寫歷史新高，季增 79.73%，年增 2.54 倍。

展望 2022 年，桓鼎集團在智能穿戴、儲能與鋰電池應用事業群客戶拉貨動能漸強，及創能基建、節能建材事業群穩健成長態勢下，2022 年成長動能看俏。

桓鼎 - KY 主管指出，集團內的能源技術團隊，為業界具 25 年以上電池模組經驗，產品出貨客戶涵蓋運動智能穿戴龍頭、電動輔助自行車大廠、工業用儲能系統商等，以能源電池產品具高度穩定性及可依賴性，為其競爭優勢。

在全球綠能環保政策加速進行及電能緊張之隱憂下，桓鼎集團立足節能建材與鋰電池應用領域多年基礎，開發「結合電池模組與建材之新型電力系統－綠電儲能牆（Energy Wall）」，目前已進入設計階段，未來將可多元廣泛應用於居家、商辦 / 商場、工廠等各類型建築中。

此外，桓鼎集團於節能建材產品與全球前五大天花解決方案商 OWA 合作多年，深耕全球銷售通路，未來將有助加速儲能牆（Energy Wall）產品推行於全球市場之銷售通路。

桓鼎 - KY 2021 年前三季稅後純益 8736 萬元，年增 2.98 倍，每股純益為 2.43 元。