NFT、加密貨幣計畫不見細節 GameStop遭分析師降評 股價走低

電玩遊戲零售商 GameStop (GME-US) 週三 (12 日) 遭分析師下調目標價，股價應聲收低。

Jefferies 分析師 Stephanie Wissink 週三在報告中將 GameStop 目標價自 180 美元調降至 145 美元，指出該公司正經歷的變化，其財務能見度有限。她給予 GameStop 股票評級為「續抱」，根據 FactSet，其他 2 位追蹤該股票的分析師則給予「賣出」評級。Wissink 的新目標價仍較現行股價隱含 12% 上漲空間。

Wissink 寫道：「新領導團隊釋出新資訊的等待時間越長，就令人更加期待，但某些時點，我們擔心散戶會更焦躁不安。」

GameStop 週三下跌 2.24 美元或 1.72%，收每股 128.06 美元。S&P 500 指數上升 0.28%、道指上升 0.11%。

GameStop 今年迄今股價下跌約 13%，但較去年同期上漲 312% ，當時尚未進入高調飆升時期。

雖然分析師對該公司進軍 NFT 和加密貨幣的計畫很感興趣，但因為該公司並未釋出可靠訊息，所以很難進行估值。

GameStop 已聘用加密貨幣和區塊鏈專家，並為其 NFT 計畫召集創建者。由於這種轉變的風險和潛在回報，其他分析師將 GameStop 比作風險投資公司。

Wissink 寫道：「如上所述，雖然衡量這些元素，再重新打造模型令人感興趣，但我們缺乏詳細資訊，無法有深度地形成合理的估計，因此我們稍微加深了對其目標價能見度的折扣。」

她去年三月將 GameStop 目標價自 15 美元調升至 175 美元，主張 Ryan Cohen 的投資具野心，且相信這位 Chewy (CHWY-US) 聯合創始人可協助公司電商業務。Cohen 之後在該公司高層異動下接任董事長。