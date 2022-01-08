週五空軍日！GameStop進軍NFT、加密貨幣飆升後漲幅急縮 看空散戶變多？

美國遊戲零售商 GameStop 進軍 NFT 以及加密貨幣市場的消息引發謎因股週四盤後大反彈，但這波力道到了週五 (7 日) 午盤卻開始減弱。

GameStop (GME-US) 早盤一度飆漲多達 22%，達到 160.31 美元，午盤一度縮減至僅有 1.5% 漲幅至每股 132.93 美元，最終在謎因力量相挺下，收漲 7.32% 至 140.62 美元，但盤後又吐回近 3% 漲幅。

《華爾街日報》報導，該公司計劃與加密公司建立合作夥伴關係並啟動以區塊鏈為重點的部門後，一位知情人士證實其報導。

雖然連鎖電影院營運商 AMC Entertainment (AMC-US) 和家居用品零售商 Bed Bath & Beyond (BBBY-US) 與 GameStop 的業務關係八竿子打不上，但同為 Raddit 謎因股成員，交易者向來認為彼此間的消息會相互帶動，但週五這種上漲力道卻沒有持續下來。

Bed Bath & Beyond 週五下跌 4.37%，收每股 13.80 美元；AMC 上漲 0.53 美元或 2.36%，收每股 22.99 美元。

Susquehanna 金融集團衍生品分析師 Christopher Jacobson 表示，週五不僅散戶交易，當日 GameStop 期權交易量 19 萬口，較 20 日平均 8 萬口多出許多。

Jacobson 指出，儘管小手數的看漲期權交易量停滯不前，但小手數的看跌期權交易量卻逐漸增加，表明越來越多散戶跳入看跌交易。

Jacobson 補充，Bed Bath & Beyond 的期權交易量略有上升，但低於週四的交易量，而 AMC 交易量則大致符合近期週五的平均水準。

賣空分析公司 S3 Partners 總監 Ihor Dusaniwsky 估計，GameStop 的空單餘額約 11.1 億美元或約可交易總量的 13.4%，但他認為週五的上漲並非軋空行情推動。

Dusaniwsky 補充，多頭買家在盤前掛單，抬高股價一路到開盤前，雖然也會有一些空頭會回補，但我相信大多數空頭會暫時支持下去，看 GameStop 股價會不會突然大漲後又逆轉。

他認為，如果股價保持繼續上漲，可能就會引起軋空，但首先該股必須回到 170 美元至 200 美元的價格區間，才能抵銷空頭收益。

Dusaniwsky 補充，AMC 的空單餘額 21.3 億美元，或約可交易總量的 18.5%，而 Bed Bath & Beyond 空單餘額 3.39 億美元，或約可交易總量的 25%。