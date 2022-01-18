LED族群添新生力軍 弘凱光電明以每股41元轉上市

LED 封裝廠弘凱光電 (5244-TW) 將於明 (19) 日掛牌上市，每股價格 41 元，為台股光電類股新生力軍。弘凱看好，今年營收、毛利率將持續向上。

弘凱光電成立於 2005 年，主要產品分為可見光及不可見光 LED，終端應用主要為智能家居、車用光源及亮化顯示三大市場，終端客戶包括知名 3C 與家電品牌品牌廠，如飛利浦、SONY 及全球前五大筆電廠等，也是特斯拉、通用汽車、福特、比亞迪等汽車品牌廠供應鏈。

弘凱將 LED 封裝技術結合驅動 IC 或感測元件，提供客戶解決方案整合服務，開發光能結合電能感測產品，包括距離、手勢感測及偵測駕駛行為光感測元件，及應用於 5G 網通及電動車等第三代半導體的高階光耦合器，產品應用包括藍牙耳機、電競周邊產品、智慧音箱、車用氛圍燈及玻璃顯示屏等。

弘凱目前營收主要應用為智能家居、占比近 7 成，車用光源近 2 成，亮化顯示約 7.93%；董事長黃建中表示，今年主要動能來自車用光源與亮化顯示市場，整體營收持續向上，毛利率可望逐年提升。

弘凱去年前三季營收 9.34 億元，年增 51%，毛利率 47.51%，年增 8 個百分點，每股純益 3.65 元，超越 2020 年全年。去年累計營收 12.42 億元，年增 34.61%，創新高。