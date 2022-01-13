掛牌前爆與澳代理商訴訟爭議 聯發國際：營運財務不受影響

連鎖手搖飲業者聯發國際 (2756-TE)( Sharetea 歇腳亭) 明 (14) 日將以每股 78.8 元掛牌上櫃，不過，聯發國際近期爆發與澳洲區域代理商發生爭議事件，對此，總經理賴柏宇說明，此為單一事件，對公司的營運和財務皆不具重大影響，目前靜待司法判決。

賴柏宇表示，澳洲區域代理商嚴重違反合約約定，深感遺憾，目前靜待司法判決，而與澳洲區域代理商的狀況為單一事件，對營運和財務皆不具重大影響。

賴柏宇進一步指出，聯發國際與澳洲區域代理商的合作源自於 2012 年，但自 2020 年，澳洲區域代理商未依約提供營業紀錄 (包含澳洲營業場址合規文件)、未據實提供開店數，也未依約向聯發國際採購原料，更積欠貨款，經由多次的溝通、協商和警告，皆未獲得改善，嚴重違反合約，因此並無索賠理由，無賠償責任。

截至去年底，聯發國際於澳洲登記店家數為 45 家，占全球總門市數約 12.6%，而澳洲區域代理商銷售金額，占去年總合併營收約 2.94%，因此，賴柏宇說，若提前結束雙方合作關係，對財務面最大影響為損失全數來自澳洲地區的營收，惟占比並不重大。

事件起源於，澳洲歇腳亭日前委託台灣律師事務所立勤國際陳欽煌律師於 11 月 23 日對聯發國際發函催告，要求聯發國際損害賠償，金額高達 6700 萬澳元，折合新台幣約 14 億元。

聯發國際認為，此求償金額僅籠統敘述，恐有預期商業利益喪失等主張，經與律師研議，此主張無具體計算基礎與事由，目前研判應屬無據。

聯發國際再次強調，澳洲區域代理商不實指控聯發國際，該案已交由專業的跨國律師團隊協助，將透過司法途徑捍衛公司商譽，以保障股東和投資人的權益。

聯發國際未來將持續嚴格把關全球門市的品質，以美國、中東、歐洲等地為拓展區域。其中，美國第 1 季總店數將達 131 家。