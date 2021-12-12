台電變電所設備故障影響30.5萬戶 將依停電時數給予補償

針對今 (12) 日雙北部分地區發生停電事件，台電下午召開記者會致歉，也統計共有逾 30.5 萬戶受影響，最終在下午 13 點 07 分全數復電，後續也將依相關規定，由停電時間提供受影響用戶補償方案。

台電還原事故發生原因，今日上午 9 時 42 分因台北萬隆一次變電所發生設備故障起火，造成該所 161kV 系統、69kV 供電系統停電，導致台北市木柵、新北市新店等部分地區共計 30 萬 5418 戶受到影響。

台電說，在這次發生事故的一次變電所旁，兩年前已新建完成新的萬隆變電所，但礙於當地居民對設備搬入仍有意見，遲至今日尚未啟用，將持續與當地居民溝通，由於新變電所採用室內隔間變壓器規劃，在消防安檢、安全性上都優於舊有設備。

針對受影響的逾 30.5 萬用戶，台電指出，將依停電補償辦法辦理，視停電時間長短來賠償，此起事故初步判定為突發設備故障，是否有人為疏失則還要調查。

此外，面對外傳變電所下有一萬公升油、無法用水撲滅等消息，台電澄清資訊並不正確，並強調起火是變壓器的絕緣油，供電系統則是因起火黑煙導致饋線異常，但 15 分鐘內就恢復逾 9 成受影響用戶供電。

台電也說，今日逢假日用電較低，預計備轉容量率高達 12% 以上，維持供電充裕的綠燈，變電站設備故障起火時，整體備轉容量率也高達 37.17%，並無因電不夠、降壓等造成停電。

受北市一次變電所事故，台電也統計周圍至少有五個變電所受影響，但短時間內就已排除，而中和一座高壓電塔纜線則是受故障電流影響，出現起火事故，後續也將增強設備巡檢。